बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है. ये शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. जैसे-जैसे शो आगे बढ़ रहा है, घर में ड्रामा और हंगामा भी बढ़ता जा रहा है. कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले झगड़े और बदलते रिश्ते दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं. इसी बीच अब 'बिग बॉस 20' ने ओटीटी पर एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है.

60 दिनों से कम में बनाया रिकॉर्ड

दरअसल, 'बिग बॉस 20' ने 60 दिनों से भी कम समय में जियोहॉटस्टार पर 100 करोड़ घंटे से ज्यादा का वॉच टाइम दर्ज किया है. ये आंकड़ा अपने आप में काफी खास है और इससे साफ पता चलता है कि दर्शक इस सीजन में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं. शो को मिल रहा ये प्यार मेकर्स के लिए भी बड़ी कामयाबी है.

शुरुआत में फीका रहा शो, बाद में बढ़ी दर्शकों की दिलचस्पी

बता दें कि जब 'बिग बॉस 20' की शुरुआत हुई थी, तब दर्शकों ने इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. शुरुआत में शो को लेकर वैसा उत्साह देखने को नहीं मिला था, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. हालांकि, जैसे-जैसे शो आगे बढ़ा, दर्शकों की दिलचस्पी भी बढ़ती गई. घर में होने वाले झगड़ों और कंटेस्टेंट्स की बदलती दोस्ती ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसका असर शो की टीआरपी पर भी पड़ा और इसकी रेटिंग बढ़ने लगी.

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सलमान खान की होस्टिंग भी है बड़ी वजह

शो की इस कामयाबी के पीछे कई वजहें हैं. इनमें सबसे बड़ी वजह सलमान खान की होस्टिंग है. हर सीजन की तरह इस बार भी उनका अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. कंटेस्टेंट्स के साथ उनकी बातचीत, वीकेंड पर लगने वाली क्लास और उनका मजाकिया अंदाज शो को और दिलचस्प बनाता है. सलमान जब घरवालों की गलतियों पर सवाल उठाते हैं, तो दर्शकों को भी शो में काफी दिलचस्पी आती है.

कंटेस्टेंट्स के झगड़े और दोस्ती ने बढ़ाया शो का रोमांच

इसके अलावा, इस सीजन में कंटेस्टेंट्स की दिलचस्प लिस्ट भी दर्शकों को बांधे हुए है. घर में आए दिन होने वाले झगड़े, तीखी बहस, अचानक बनने वाली दोस्ती और कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली कैटफाइट्स शो में खूब ड्रामा पैदा कर रही हैं. कभी किसी की दोस्ती चर्चा में रहती है, तो कभी किसी की लड़ाई सुर्खियां बटोरती है. घर में होने वाले झगड़े और दोस्ती दर्शकों को शो देखने के लिए उत्साहित रखते हैं.

कब और कहां देखें 'बिग बॉस 20'?

आप 'बिग बॉस 20' को जियोहॉटस्टार पर हर दिन रात 9 बजे देख सकते हैं, जहां नए एपिसोड के साथ 24×7 लाइव फीड भी उपलब्ध है. वहीं, टीवी पर इसका टेलीकास्ट कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे होता है. ये सीजन 6 सितंबर 2026 को शुरू हुआ था और इसके ग्रैंड फिनाले के दिसंबर 2026 में होगा.