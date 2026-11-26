नवंबर में नेटफ्लिक्स पर कई फिल्मों और सीरीज ने दस्तक दी और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. दिसंबर में भी ऐसा ही होने वाला है. अगले महीने भी नेटफ्लिक्स पर कई फिल्में और सीरीज दस्तक देने जा रही हैं. तो चलिए दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्मों और सीरीज पर एक नजर डाल लेते हैं.

'ओ साथी रे'

'ओ साथी रे' फिल्म नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर को रिलीज होगी. ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल अहम किरदारों में हैं. इसे आरिफ अली ने डायरेक्ट किया है और कहानी लिखी है इम्तियाज अली ने. इस फिल्म के जरिए अदिति राव हैदरी और अर्जुन रामपाल पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं.

'सीन'

सीन एक तमिल फिल्म है जिसमें लीड रोल तमिल स्टार सूर्या ने निभाया है. उनकी ये फिल्म थिएटर्स में काफी सफल रही और इसने तगड़ी कमाई की. अब ये ओटीटी पर आ रही है. इस मूवी को दर्शक नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर से देख सकते हैं.

'लीगेसी'

लीगेसी तमिल सीरीज है जो सीन के साथ ही नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर को ही रिलीज होने के लिए तैयार है. ये एक गैंगस्टर ड्रामा है जिसमें मशहूर अभिनेता आर. माधवन ने अहम किरदार निभाया है.

'चोर निकल के भागा 2'

'चोर निकल के भागा 2' साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई हिंदी फिल्म चोर निकल के भागा का सीक्वल है. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और अब मेकर्स इसका अगला भाग ला रहे हैं. इसमें लीड रोल यामी गौतम और सनी कौशल ने निभाया है. ये फिल्म 17 दिसंबर को रिलीज होगी.

'लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी'

नेटफ्लिक्स ने गुरुवार को ही महाठग सुकेश चंद्रशेखर की लाइफ पर बेस्ड सीरीज 'लव स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी' का ऐलान किया है. मौमिता सेन और नियंता शेखर के डायरेक्शन में बनी ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर को स्ट्रीम होगी.

'मेगावर्स सीजन 1'

तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी एक टॉक शो ला रहे हैं जिसका नाम 'मेगावर्स' है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पहले सीजन की शुरुआत नेटफ्लिक्स पर 11 दिसंबर से होने वाली है. इसे चिरंजीवी होस्ट करते हुए दिखाई देंगे. इसके जरिए वो अपना ओटीटी और टॉक शो डेब्यू करने वाले हैं.