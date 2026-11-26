भारत में पाकिस्तानी एक्टर्स और उनके कंटेंट को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. इस बार मामला नेटफ्लिक्स पर आने वाली पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' से जुड़ा है.

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सीरीज को भारत में रिलीज होने से रोकने की मांग की है. अब इस मांग पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मिषी खान भड़क गई हैं. उन्होंने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके कंटेंट पर भी सवाल उठाए हैं.

पाकिस्तानी सीरीज के बैन की मांग पर भड़कीं मिषी खान

मिषी खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इस मुद्दे पर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन को खरी खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा, ‘शेम ऑन यू. ऑल ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन. तुम लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि पाकिस्तान का जो पहला प्रोडक्शन है, उसके नेटफ्लिक्स पर जाने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को खत लिख दिया कि इस कंटेंट को बैन करवाएं.’

मिषी खान ने अपने बयान में भारतीय फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले कंटेंट पर सवाल उठाए. उन्होंने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कंटेंट पर निशाना साधते हुए कहा, ‘बैन तो तुम लोगों का गंदा कंटेंट होना चाहिए, जो इतने सालों से अश्लील डायलॉग, गाली-गलौज और हिंसा वाला कंटेंट दिखाया जा रहा है. जो नेटफ्लिक्स पर तुम्हारे चल रही है, इतनी अश्लीलता, इतनी अभद्र भाषा चल रही है, उस पर तुम लोगों ने किसी ने आवाज नहीं उठाई. लेकिन पाकिस्तान की जो पहली सीरीज है, वो ऑन एयर जाने वाली है, तो तुम लोगों को तकलीफ हो गई है. तुम्हारी छोटी सोच पर शर्म आती है.’

पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान की जो पहला नेटफ्लिक्स का प्रोडक्शन है वो ऑन एयर जाने वाला है कि तुम लोग खत लिख रहे हो कि इसको बैन करें. बैन तो तुम्हारा गंदा कंटेंट होना चाहिए.’

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AICWA ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

दरअसल, इस विवाद की शुरुआत 24 नवंबर को हुई, जब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स की आने वाली पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को भारत में स्ट्रीम होने से रोकने की मांग की.

एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स इंडिया से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की. AICWA ने अपने पत्र में 8 मई 2025 को जारी मंत्रालय की एडवाइजरी का भी जिक्र किया. इस एडवाइजरी में भारतीय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल इंटरमीडियरी को पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट को उपलब्ध न कराने के निर्देश दिए गए थे.

इसके अलावा एसोसिएशन ने पाकिस्तानी कलाकारों, फिल्मों, वेब सीरीज और दूसरे एंटरटेनमेंट कंटेंट पर रोक लगाने के लिए स्थायी कानून बनाने की मांग भी की है. एसोसिएशन चाहती है कि भारत में पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए जाएं.

Pakistan was, is and will remain a terrorist country. Its series, films, songs, podcasts and all other content have no place on Indian screens. "Terror Gets No Applause" | @ANI | @AHindinews | — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 24, 2026

'जो बच्चे हैं संग समेट लो' के बारे में

'जो बच्चे हैं संग समेट लो' नेटफ्लिक्स की अपकमिंग पाकिस्तानी सीरीज है. यह मशहूर राइटर फरहत इश्तियाक के इसी नाम के बेस्टसेलिंग उर्दू नॉवेल पर आधारित है.

इस सीरीज में फवाद खान, माहिरा खान, सनम सईद, हानिया आमिर, अहद रजा मीर, हमजा अली अब्बासी और इक़रा अजीज जैसे बड़े पाकिस्तानी स्टार्स नजर आएंगे. इस 4 दिसंबर 2026 को रिलीज करने का ऐलान किया है. यह प्लेटफॉर्म की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज है, जिसकी वजह से इसे लेकर पहले से ही काफी चर्चा है.

भारतीय सरकार की तरफ से अभी इस सीरीज के स्ट्रीमिंग से जुड़ा कोई आदेश नहीं मिला है. नेटफ्लिक्स ने भी अभी तक साफ नहीं किया है कि इंडियन ऑडियंस 4 दिसंबर को इस सीरीज को देख पाएगी या नहीं. ऐसे में फिलहाल भारत में इसकी रिलीज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.