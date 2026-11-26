अजय देवगन की 2026 की बेस्ट क्राइम ड्रामा फिल्म 'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करने के बाद अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. इसकी ओटीटी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, जो कि इसकी स्ट्रीमिंग के साथ ही खत्म होने वाला है. ऐसे में अब 'दृश्यम 3' की ऑफिशियल ओटीटी स्ट्रीमिंग को कंफर्म कर दिया गया है.

'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज को कंफर्म कर दिया है. नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से इसका ट्रेलर जारी किया गया और इसके साथ ही फिल्म की रिलीज की डेट को कंफर्म किया गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसे आप ओटीटी पर 27 नवंबर को कितने बजे देख पाएंगे.

नेटफ्लिक्स पर 'दृश्यम 3' को कितने बजे देख पाएंगे?

नेटफ्लिक्स की ओर से अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज डेट को कंफर्म किया गया. फिल्म 27 नवंबर, 2026 को स्ट्रीम की जाएगी. इसकी स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो मेकर्स ने कोई सटीक टाइम तो रिवील नहीं किया है लेकिन आमतौर पर फिल्मों को ओटीटी पर रात 12 बजे से स्ट्रीम किया जाता है. इसकी ऑफिशिल अनाउंसमेंट के बाद फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

आपको बता दें कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही फिल्म 'दृश्यम 3' को नेटफ्लिक्स पर अपकमिंग फिल्मों की कैटेगरी में नोटिफाई कर दिया गया था. हालांकि, उसमें कमिंग सून लिखा था. रिलीज डेट को रिवील नहीं किया गया था. ऐसे में अब कंफर्म हो गया है.

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'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर

गौरतलब है कि 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया था. सैकनिल्क के अनुसार, इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 589.54 करोड़ रहा और इंडिया नेट कलेक्शन 381.21 करोड़ था. जबकि फिल्म ने ओवरसीज में 133.20 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसी के साथ ही 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई थी.

2026 की चौथी मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म है 'दृश्यम 3'

इसके साथ ही 'दृश्यम 3' इस साल 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म भी साबित हुई. कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 110 करोड़ था और इसका नेट कलेक्शन 381.54 करोड़ रहा. इस लिहाज से फिल्म का टोटल प्रॉफिट 246.85% रहा और ये इस साल की सुपरहिट फिल्मों में से एक रही है. इतना ही नहीं, ये अजय देवगन की भी बिगेस्ट फिल्म बन चुकी है.