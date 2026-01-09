दिलीप की कॉमेडी फिल्म 'भा भा बा' फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे थे. फाइनली 'भा भा बा' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है.जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे?

'भा भा बा' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

'भा भा बा' को जो लोग सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. बता दें कि ये फिल्म अगले हफ्ते से स्ट्रीमिंग शुरू करेगी और इसकी डिजिटल रिलीज की तारीख 16 जनवरी है और फिल्म रात 12 बजे से उपलब्ध होगी. निर्माताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है कि 'भा भा बा' ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. ये फिल्म अंग्रेजी सबटाइटल के साथ आएगी. फिलहाल इस बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है कि ये ओटीटी पर अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी या नहीं.

'भा भा बा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'भा भा बा' को सिनेमाघरों में रिलीज होने पर दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. जहां कुछ लोगों ने इस स्पूफ कॉमेडी किया तो कई को इसकी कहानी खास पसंद नहीं आई. भले ही फिल्म में मोहनलाल की एक छोटी सी भूमिका की काफी चर्चा हुई लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. सैकनिल्क वेबसाइट के मुताबिक, अच्छी शुरुआत के बाद इसके कलेक्शन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई. 14वें दिन फिल्म ने भारत में केवल 15 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं पहले 13 दिनों में फिल्म ने लगभग 22.95 करोड़ रुपये कमाए थे और 14 दिनों में इसकी कुल कमाई 23.10 करोड़ रुपये रही.

स्टार कास्ट एंड क्रू

'भा भा बा' में दिलीप मुख्य भूमिका में हैं. सपोर्टिंग कलाकारों में विनीत श्रीनिवासन, ध्यान श्रीनिवासन, रेडिन किंग्सले, सैंडी मास्टर, बालू वर्गीस, सिद्धार्थ भरथन, बैजू संतोष और सरन्या पोनवनन शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन न्यूकमर डायरेक्टर धनंजय शंकर ने किया है. यह फिल्म एक मास स्पूफ फिल्म है, इसमें पुरानी फिल्मों और फेमस किरदारों का रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया है.