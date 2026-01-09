हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBha Bha Ba OTT Release: 'भा भा बा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे दिलीप की ये फिल्म

Bha Bha Ba OTT Release: 'भा भा बा' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे दिलीप की ये फिल्म

Bha Bha Ba OTT Release: दिलीप की कॉमेडी फिल्म 'भा भा बा' थिएट्रिकल रिलीज के एक महीना पूरा करने से पहले ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज की डेट कंफर्म कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 09 Jan 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

दिलीप की कॉमेडी फिल्म 'भा भा बा' फिल्म 18 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज का भी इंतजार कर रहे थे. फाइनली 'भा भा बा' अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है.जानते हैं इसे ओटीटी पर कब और कहां देख सकेंगे?

'भा भा बा' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
'भा भा बा' को जो लोग सिनेमाघरों में देखने से चूक गए हैं उनके लिए गुड न्यूज है. दरअसल ये फिल्म जल्द ही ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. बता दें कि ये फिल्म अगले हफ्ते से स्ट्रीमिंग शुरू करेगी और इसकी डिजिटल रिलीज की तारीख 16 जनवरी है और फिल्म रात 12 बजे से उपलब्ध होगी. निर्माताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है कि 'भा भा बा' ZEE5 पर स्ट्रीम होगी. ये फिल्म अंग्रेजी सबटाइटल के साथ आएगी. फिलहाल इस बारे में कोई क्लियर जानकारी नहीं है कि ये ओटीटी पर अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी या नहीं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ZEE5 Malayalam (@zee5malayalam)

'भा भा बा' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'भा भा बा' को सिनेमाघरों में रिलीज होने पर दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.  जहां कुछ लोगों ने इस स्पूफ कॉमेडी किया तो कई को इसकी कहानी खास पसंद नहीं आई. भले ही फिल्म में मोहनलाल की एक छोटी सी भूमिका की काफी चर्चा हुई लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई. सैकनिल्क वेबसाइट के मुताबिक, अच्छी शुरुआत के बाद इसके कलेक्शन में तेजी से गिरावट दर्ज की गई. 14वें दिन फिल्म ने भारत में केवल 15 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. वहीं पहले 13 दिनों में फिल्म ने लगभग 22.95 करोड़ रुपये कमाए थे और 14 दिनों में इसकी कुल कमाई 23.10 करोड़ रुपये रही.

स्टार कास्ट एंड क्रू
'भा भा बा' में दिलीप मुख्य भूमिका में हैं. सपोर्टिंग कलाकारों में विनीत श्रीनिवासन, ध्यान श्रीनिवासन, रेडिन किंग्सले, सैंडी मास्टर, बालू वर्गीस, सिद्धार्थ भरथन, बैजू संतोष और सरन्या पोनवनन शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन न्यूकमर डायरेक्टर धनंजय शंकर ने किया है. यह फिल्म एक मास स्पूफ फिल्म है, इसमें पुरानी फिल्मों और फेमस किरदारों का रेफरेंस का इस्तेमाल किया गया है.

 

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Bha Bha Ba
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे
तिलक वर्मा नहीं हुए फिट तो इन 5 खिलाड़ियों को मिल सकती है टी20 वर्ल्ड कप टीम में एंट्री, रेस में ये सबसे आगे
जनरल नॉलेज
Pravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
नौकरी
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget