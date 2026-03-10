इस हफ्ते ओटीटी पर साउथ का कब्जा, रिलीज हो रही 8 धांसू फिल्में-सीरीज

इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर साउथ की एक या दो नहीं बल्कि 8 फिल्में और सीरीज धमाल मचाने आ रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस वीक अलग-अलग जॉनर के टाइटल्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रहे हैं यानी हर किसी के लिए एंटरटेनमेंट का फुल इंतजाम है. तो चलिए यहां साउथ से ओटीटी पर रिलीज हो रही सभी नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट जान लेते हैं ताकि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकें.

मेड इन कोरिया

मेड इन कोरिया, शेनबागम की कहानी है जो कोरियन कल्चर से काफी इम्प्रेस है. तमिलनाडु के एक छोटे से शहर की शेनबागम का सपना साउथ कोरिया घूमने का है. वह आखिरकार सियोल पहुंचती है, वहां की हलचल भरी सड़कों पर घूमती है और नए एक्सपीरियंस करती है. रास्ते में, उसे अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उसकी हिम्मत को परखती हैं और उसे खुद को खोजने की ओर धकेलती हैं. फिल्म में प्रियंका अरुल मोहन, हये-जिन, नो हो-जिन, ऋषिकांत ने अहम रोल प्ले किया है और इस एडवेंचर ड्रामा को रा. कार्तिक ने डायरेक्ट किया है. तमिल भाषा की ये सीरीज 12 मार्च से ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.

नवाब कैफे

नवाब कैफे एक चाय बेचने वाले की कहानी है जिसका सिंपल रूटीन तब बदल जाता है जब एम्बिशन उसे उसकी जानी-पहचानी दुनिया से आगे धकेल देती है. जैसे-जैसे नए मौके आते हैं तो नए खतरे भी उसके सामने बढ़ने लगते हैं. इसमें शिवा कंदुकुरी, राजीव कनकला, तेजू अश्विनी, राजकुमार कासिरेड्डी, चैतन्य कृष्णा, वडलमणि श्रीनिवास और मणि चंदना ने अहम रोल प्ले किया है. प्रमोद हर्ष निर्देशित इस तेलुगु कॉमेडी ड्रामा को ईटीवी विन पर 12 मार्च, 2026 से देख सकते हैं.

लोकल टाइम्स

एक लोकल न्यूज़पेपर एजेंसी ऑफिस के बैकग्राउंड पर बनी, लोकल टाइम्स बदलती मीडिया इंडस्ट्री के बारे में है, जहां लोकल न्यूज़पेपर डिजिटल ज़माने में खुद को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. कहानी जर्नलिस्ट्स के बारे में है जो अपने पब्लिकेशन की लेगेसी को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कैओस, ड्रामा और कॉमेडी का मिक्सचर है. इसमें ऋषिकांत, अब्दुल ली, आर. पंडियाराजन, रिनी, मूरिश दास और अद्विथा अरुमुगम ने अहम रोल निभाया है. नवीन जॉर्ज थॉमस निर्देशित इस तमिल कॉमेडी ड्रामा को 13 मार्च से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

रिजॉर्ट

पॉश आरआर रिज़ॉर्ट में सेट, यह सीरीज़ वेट्री के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अनपढ़ हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर है और शेफ बनने का सपना देखता है. अपनी मामूली पोस्ट के बावजूद, वेट्री वर्कप्लेस के हायरार्की और डिमांडिंग गेस्ट को संभालते हुए एलीट किचन टीम में शामिल होना चाहता है. इस सीरीज की स्टार कास्ट में विजय कुमार, थलाइवासल विजय, कीर्ति अमर, अबेनेया नेथ्रुन, दर्शन श्रीपाल और साई धन्या शामिल हैं. प्रवीण बेनेट निर्देशित ये तमिल वर्कप्लेस कॉमेडी ड्रामा 13 मार्च से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

पूकी

पूकी कैलाश और आज़ी की कहानी है, जो छह साल से एक-दूसरे से प्यार करते हैं. लेकिन एक रात हुई गरमागरम बहस उनके रिश्ते को हिला देती हैं. फिर वे “चलो ब्रेक अप करते हैं” बोल देते हैं और जो एक आम लड़ाई लगती है, वह ज़िंदगी बदलने वाले पल में बदल जाती है. इसमें अजय धीशान, आरके धनुषा, पंडियाराजन, सुनील और शियारा ने अहम रोल प्ले किया है. गणेश चंद्रा निर्देशित ये तमिल रोमांटिक ड्रामा 13 मार्च से जी5 पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

लैंडलॉर्ड

लैंडलॉर्ड एक कन्नड़ भाषा की फिल्म है जो 1980 के दशक के एक गांव में सेट है. इस फिल्म में जमींदार का अत्याचारी राज दिखाया गया है वहीं कम्युनिटी के कई लोग उसके कंट्रोल में परेशान हैं. जब एक आम आदमी और जमींदार के बीच झगड़ा होता है, तो गांव वालों को एक नए पुलिस कांस्टेबल की मदद से न्याय और गुज़ारे के लिए एकजुट होना पड़ता है. फिल्म में दुनिया विजय, रचिता राम, राज बी. शेट्टी, राकेश अडिगा, रिथान्या विजय, शिशिर बैकाडी, अच्युत कुमार और उमाश्री अहम रोल में है जदेश के हम्पी इस एक्शन ड्रामा को 13 मार्च से जी5 पर देख सकते हैं.

फंकी

फंकी कोमल की कहानी है, जो एक बड़ा फिल्ममेकर बनना चाहता है और अपनी पहली फिल्म फंकी डायरेक्ट करने का फैसला करता है. हालांकि, फिल्म का बजट अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जिससे प्रोड्यूसर सुदर्शन को स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती हैं. इस वजह से, कोमल को डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया जाता है, और चित्रा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आगे आती हैं. बाकी कहानी टीम के सामने आने वाली मुश्किलों को दिखाती है, जिसमें कम बजट में फिल्म खत्म करना और पर्सनल मुश्किलों और प्रोफेशनल झगड़ों से निपटना शामिल है. इसमें विश्वक सेन, कयादू लोहार, नरेश, VTV गणेश, संपत राज और ईश्वरी राव अहम रोल में हैं. केवी अनुदीप के डायरेक्शन में बन ये तेलुगु कॉमेडी ड्रामा नेटफ्लिक्स पर 13 मार्च से देख सकते हैं.

भारत महासयुलाकु विग्न्याप्ति

भारत महासयुलाकु विग्न्याप्ति भारत के एक अंगूर के बाग के मालिक राम सत्यनारायण की कहानी है. अपने नए वाइन प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए स्पेन की अपनी ट्रिप के दौरान, वह एक स्पेनिश कंपनी की मालिक मानसा शेट्टी से मिलता है, जिसे उससे प्यार हो जाता है. हालांकि, चीजें तब बदल जाती हैं जब पता चलता है कि राम पहले से ही बालमणि से शादीशुदा है. कई मज़ेदार पलों से भरी यह फिल्म दिखाती है कि वह दोनों रिश्तों को कैसे बैलेंस करता है और वह कब तक यह दिखावा जारी रख सकता है. इसकी स्टार कास्ट में रवि तेजा, आशिका रंगनाथ, डिंपल हयाती, सुनील, वेनेला किशोर, गेटअप श्रीनु और मुरलीधर गौड़ शामिल हैं. किशोर तिरुमाला निर्देशित इस तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को जी5 पर 13 मार्च से देख सकते हैं.