क्या प्रग्नेंट हैं अविका गौर? एक्टर्स ने रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'कोई और न्यूज है...'

टीवी एक्ट्रेस अविका गौर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बालिका वधू से नेशनल लेवल पर खूब फेम हासिल किया था. वहीं अविका गोर ने 2025 में नेशनल टीवी पर पति पत्नी और पंगा शो में मिलिंद चंदवानी से शादी की थी. वहीं शादी के कुछ ही महीनों बाद अब उनकी प्रेगनेंसी के रूमर्स फैले हुए हैं. ऐसे में अविका गोर ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर रिएक्ट किया है और सच बताया है.

प्रेगनेंसी के रूमर्स पर अविका गौर ने क्या कहा?

टेली टॉक इंडिया से बातचीत में अविका गौर ने अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि फैंस ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया है. हालांकि, उनके जवाब में एक नया ट्विस्ट भी आया, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया कि जल्द ही कुछ और खुशखबरी आने वाली है. दरअसल अविका ने कहा, "प्रेगनेंसी की ये सारी अफवाहें सरासर झूठी हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है." इन अटकलों को खारिज करते हुए अभिनेत्री ने अपनी अगली लाइन से फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया. दरअसल उन्होंने आगे कहा, "कोई और खबर है. क्या है जल्दी बताएंगे..."

कैसे फैले अविका के प्रेगनेंसी के रूमर्स

बता दें कि अविका और मिलिंद ने "नई शुरुआत" और जीवन में बड़े बदलावों पर खुलकर चर्चा करते हुए एक व्लॉग शेयर किया था जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी की अफवाहें तेज हो गईं. वीडियो में, अविका ने हिंट दिया था कि कुछ "बहुत बड़ा" होने वाला है, जबकि मिलिंद ने इसे एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव बताया जिसकी उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जिसे वे दिल से अपना रहे हैं. मिलिंद ने एक्साइटमेंट और घबराहट के मिले-जुले भावों के बारे में भी बात की, इसे "हेल्दी" बताया क्योंकि इसका मतलब था कि वे भविष्य के बारे में गहराई से सोचते हैं. इसके बाद तुरंत ही, फैंस ने ये मानते हुए कि कपल प्रेगनेंसी की ओर इशारा कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बधाई मैसेज की बाढ़ ला दी.

हालांकि उस समय, न तो अविका और न ही मिलिंद ने अटकलों पर कोई रिएक्शन दिया, जिससे अफवाहें और भी फैल गईं. लेकिन अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट के साथ, अभिनेत्री ने अब अपनी प्रेगनेंसी के रूमर्स पर विराम लगा दिया है.

अविका-मिलिंद ने नेशनल टीवी पर लिए थे सात फेरे

अविका और मिलिंद ने जून 2025 में अपनी सगाई की अनाउंसमेंट की थी और बाद में अपनी शादी को 'पति, पत्नी और पंगा' शो में टेलीकास्ट किया. 30 सितंबर, 2025 को हुई उनकी शादी का टेलीकास्ट कलर्स टीवी पर हुआ था. इस फैसले के बारे में पहले बात करते हुए अविका ने कहा था, "मेरी शादी अनकंवेंशनल ही होनी थी क्योंकि मैं ऐसी ही हूं. मैं अक्सर कहती हूं कि मेरी लाइफ ऐसी है जिसका दूसरे लोग सपना देखते हैं, और मैं इस ब्लेसिंग के लिए वास्तव में आभारी हूं.लेकिन ग्रेटिट्यूड का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ आसान है."