हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'बेटे और बहू से कोई लेना-देना नहीं..' यूट्यूबर अनुराग डोभाल के पिता ने उन्हें और उनकी पत्नी ऋतिका को अपनी संपत्ति से किया बेदखल

'बेटे और बहू से कोई लेना-देना नहीं..' यूट्यूबर अनुराग डोभाल के पिता ने उन्हें और उनकी पत्नी ऋतिका को अपनी संपत्ति से किया बेदखल

यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और अस्पताल में हैं. इसी बीच उनके पिता ने उन्हें और उनकी वाइफ को ऑफिशियल तौर पर अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 02:15 PM (IST)
पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों अस्पताल में हैं और काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. अनुराग ने हाल ही में लाइव अत्महत्या करने की कोशिश की थी. उसी एक्सीडेंट में उनके कूल्हे की दोनों ह़ड्डियां टूट गईं और अब वो आईसीयू में हैं.

कुछ वक्त पहले यूट्यूबर ने अपने परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन लोगों ने उन्हें काफी टॉर्चर किया है. ऐसे में अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स होंगे. इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और नया ट्विस्ट आ गया है और वो ये है कि अनुराग के पिता ने उन्हें और उनकी वाइफ को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया है.

अनुराग के पिता ने दिया ये एड

साथ ही इसकी जानकारी उन्होंने अखबार में दी है. यूट्यूबर के पिता ने न्यूजपेपर में एक एड दिया, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि बेटे और बहू से उनका कोई रिश्ता नहीं है. उस न्यूजपेपर की कटिंग अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

उन्होंने एड में लिखा,'मैं अपने पुत्र अनुवराग डोभाल और पुत्रवधु ऋतिका चौहान डोभाल को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं. भविष्य में इनके द्वरा किए गए किसी भी कृत्य और लेन देन के वो स्वयं जिम्मेदार होंगे. मेरी और मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी. जगदम्बा प्रसाद डोभाल पुत्र स्वर्गीय नारायण दत्त डोभाल निवासी प्लॉट नंबर 97 बी ग्राम कुलणा अठूरवाला भानिवाला, देहरादून, उत्ताराखण्ड.'


बेटे और बहू से कोई लेना-देना नहीं..' यूट्यूबर अनुराग डोभाल के पिता ने उन्हें और उनकी पत्नी ऋतिका को अपनी संपत्ति से किया बेदखल

ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनुराग डोभाल ने पिछले दिनों अपने वीडियो में जो कुछ भी कहा था वो सच साबित होता नजर आ रहा है. उन्होंने बताया था,'उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है.

उनसे परिवार, पैसा, रिश्ते सब कुछ छीन लिया गया है. उन्होंने कहा था कि इस कदर उन्हें परेशान किया गया है कि अब वो जी नहीं पाएंगे. यूट्यूबर ने उस दौरान ये भी कहा था कि उन्हें मारने की भी कोशिश हो रही है.

Published at : 10 Mar 2026 02:15 PM (IST)
'बेटे और बहू से कोई लेना-देना नहीं..' यूट्यूबर अनुराग डोभाल के पिता ने उन्हें और उनकी पत्नी ऋतिका को अपनी संपत्ति से किया बेदखल
'यूट्यूबर' अनुराग डोभाल के पिता ने उन्हें और उनकी पत्नी ऋतिका को अपनी संपत्ति से किया बेदखल
