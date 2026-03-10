हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हॉरर फिल्मों हैं शौकीन, तो नेटफ्लिक्स पर ये 5 फिल्में ना करें मिस, देखर रूह ना कांप जाए तो कहना

हॉरर फिल्मों हैं शौकीन, तो नेटफ्लिक्स पर ये 5 फिल्में ना करें मिस, देखर रूह ना कांप जाए तो कहना

Horror Films On Netflix: नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्में मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप सकती है. आज हम आपको ऐसी ही 5 शानदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Horror Films On Netflix: नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक हॉरर फिल्में मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप सकती है. आज हम आपको ऐसी ही 5 शानदार फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं, तो हम आपके लिए नेटफ्लिक्स की कुछ बेहतरीन फिल्में लेकर आए हैं. इन्हें देखकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे और कहानियों का क्लाइमेक्स दिमाग हिला देगा. आइए देखते हैं लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल हैं.

1/7
साल 2025 में रिलीज हुई माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'मां' एक शानदार फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया है. फिल्म में काजोल, रोनित रॉय और इंद3नील सेनगुप्ता लीड रोल में नजर आएंगे.
साल 2025 में रिलीज हुई माइथोलॉजिकल हॉरर फिल्म 'मां' एक शानदार फिल्म है. इस फिल्म का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया है. फिल्म में काजोल, रोनित रॉय और इंद3नील सेनगुप्ता लीड रोल में नजर आएंगे.
2/7
इस कहानी में एक मां अपनी बेटी के साथ पति के पैतृक गांव जाती है, वहां बेटी एक खतरनाक श्राप की चपेट में आ जाती है. इसमें आपको जबरदस्त डर देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
इस कहानी में एक मां अपनी बेटी के साथ पति के पैतृक गांव जाती है, वहां बेटी एक खतरनाक श्राप की चपेट में आ जाती है. इसमें आपको जबरदस्त डर देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
Published at : 10 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Bulbbul MAA Shaitaan

