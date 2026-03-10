इस कहानी में एक मां अपनी बेटी के साथ पति के पैतृक गांव जाती है, वहां बेटी एक खतरनाक श्राप की चपेट में आ जाती है. इसमें आपको जबरदस्त डर देखने को मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा.