'थामा' और 'स्त्री' से कई गुना बेहतर हैं ये हॉरर-कॉमेडी फिल्में, तुरंत करें वॉचलिस्ट में शामिल

Best Horror Comedy Movies Of All Time: मैडॉक यूनिवर्स की फिल्म थामा को लेकर काफी बज बना हुआ है. अगर आप भी इसी तरह के हॉरर-कॉमेडी फिल्मों को देखने का शौक रखते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' थिएटर्स में खूब नोट कमा रही है. मैडॉक यूनिवर्स की बाकी हॉरर कॉमेडी फिल्मों की तरह इस फिल्म को अभी दर्शकों ने खूब प्यार दिया है.

अगर आप भी इस तरह की हॉरर-कॉमेडी फिल्मों के शौकीन हैं तो एक बार जरूर हॉलीवुड की इन मास्टरपीस को भी देखें. लिस्ट में 7 बेहतरीन फिल्मों के नाम है जो आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होने देंगी. 

अब तक की बेस्ट हॉरर–कॉमेडी फिल्मे 

1. रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड – 1985
इस फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है. कहानी वेयरहाउस के दो कर्मचारियों के इर्द–गिर्द घूमती है जो गलती से गैस के एक बैरल को खुला छोड़ देते हैं. इस बैरेल के खुलते ही मरे हुए लोग फिर से जोम्बी के रूप में जिंदा हो जाते हैं. इसके बाद ये गैस पास के कब्रिस्तान तक फैल जाती है और वहां सभी मरे हुए लोग जॉम्बी का रूप ले लेते हैं. इस मूवी में मेकर्स ने परफेक्ट हॉरर एलिमेंट्स के साथ ह्यूमर को भी अच्छे से बैलेंस किया है. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप एंजॉय करें. 

2. एविल डेड 2 – 1987
इस फिल्म की कहानी पहले पार्ट के सिक्वल से शुरू होती है. फिल्म के कैरेक्टर्स ऐश और लिंडा उसी खाली कैबिन में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक मिस्टीरियस ऑडियो टेप मिलती है. अनजाने में लिंडा उस ऑडियो टेप को ऑन कर देती हैं जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है. फिल्म की कहानी ऐसी है कि ये आपको अंत तक बांधे रखती है. प्राइम वीडियो पर ये डीम अवेलेबल है. 

3. डेड अलाइव – 1992
पीटर जैक्सन द्वारा निर्मित इस फिल्म को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था. कहानी की शुरुआत तब होती है जब फिल्म के एक किरदार लियोनेल की मां को एक सुमात्राई चूहा-बंदर काट लेता है जिस वजह से वो जॉम्बी बन जाती है. इसके बाद वो बाकी जॉम्बीज की तरह दूसरों को मार कर खाने लग जाती है. जिओ हॉटस्टार पर आप घर बैठे इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं. 

4. शॉन ऑफ द डेड –2004
इस फिल्म की कहानी शॉन नाम के व्यक्ति पर आधारित है. अचानक उसकी बोरिंग सी जिंदगी में जॉम्बी की एंट्री होती है जिससे उसका पूरा जीवन तहस–नहस हो जाता है. फिल्म में शॉन और उसका दोस्त जोम्बी से लड़ता हुआ नजर आएगा. इसमें कई ऐसे सींस है जो आपको पेट पकड़ कर हंसने पर मजबूर कर देंगे साथ ही ऐसे कई इंटेंस सींस भी है जिन्हें देख आपकी रूह कांप उठेगी. प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को आप जरूर देखें. 

5. जॉम्बीलैंड– 2009
जॉम्बी महामारी में लगभग आधे से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है लेकिन आखिर में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा रह पाते हैं. फिल्म की कहानी इन्हीं चार किरदारों पर बेस्ड है जो अलग–अलग तरीकों से खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं. चारो लॉस एंजिल्स में जॉम्बी फ्री पार्क खोजने की कोशिश करते हैं. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर इस फिल्म को जरूर देखें. 

6. द केबिन इन द वुड्स – 2011
इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी 5 दोस्तों के इर्द–गिर्द घूमती है जो एक केबिन में अपना वेकेशन एंजॉय करने के लिए जाते हैं. इस केबिन में उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और साथ ही उन्हें कई मिस्टीरियस चीजें भी देखने को मिलती है. इसी दौरान उनके हाथ में एक डायरी लगती है और इसके जरिए वो एक जॉम्बी परिवार को गलती से जगा देते हैं. जिओ हॉटस्टार और प्राइम वीडियो पर ये फिल्म अवेलेबल है. 

7. गेट आउट – 2017
ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें क्रिस नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार से मिलने जाता है. शुरू–शुरू में तो सब ठीक लगता है लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसे अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार के कुछ डरावने सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है. इस फिल्म में आपको हॉरर के साथ कई कॉमिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिसके जरिए फिल्ममेकर्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के सामाजिक असमानताओं के बारे में दर्शाया है. ये फिल्म जिओ हॉटस्टार पर अवेलेबल है.

Published at : 30 Oct 2025 05:00 PM (IST)
