हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीBahubali The Epic OTT Release: थिएटर में दहाड़ रही 'बाहुबली द एपिक' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? जानें- यहां

Bahubali The Epic OTT Release: थिएटर में दहाड़ रही 'बाहुबली द एपिक' ओटीटी पर कब और कहां आएगी? जानें- यहां

Bahubali The Epic OTT Release: ‘बाहुबली: द एपिक’ को रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं और इसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. इसी के साथ जान लेते हैं कि थिएटर में गदर मचाने के बाद ये ओटीटी पर कब और कहां आएगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources

 प्रभास एक बार फिर माहिष्मति पर राज करने के लिए वापस आ गए हैं. और इस बार ये और भी ज्यादा भव्य है. दरअसल एसएस राजामौली की बाहुबली फ्रेचाइडी का कंबाइंड वर्जन ‘बाहुबली: द एपिक’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और ये बॉक्स ऑफिस धूम मचा रही है. आइकॉनकि दो-भाग वाली गाथा का ये नया वर्जन बेहतरीन दृश्यों, अनदेखे फुटेज और एमएम कीरवानी के दिल को झकझोर देने वाले म्यूजिक से भरपूर है. वहीं फैंस अब ये जानने के लिए भी बेताब हो रहे हैं कि सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद वे इस एपिक फिल्म को ओटीटी पर कब स्ट्रीम कर सकते हैं?

ओटीटी पर कब और कहां आएगी बाहुबली: द एपिक’?
224 मिनट की ड्यूरेशन वाली ‘बाहुबली: द एपिक’, ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ (2015) और ‘बाहुबली: द कन्क्लूजन’ (2017) को मिलाकर एक रीमास्टर्ड मास्टरपीस बनाती है. एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित और वी. विजयेंद्र प्रसाद के साथ को-राइट, बाहुबली: द एपिक में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्यराज और नासर को एक साथ देखने का मौका मिला है.  

वहीं फिल्म की ओटीटी रिलीज की बात करें तो फ़िलहाल, ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ और ‘बाहुबली: द कन्क्लूज़न’ कई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर कई भाषाओं में स्ट्रीम हो रही हैं. गौरतलब है कि जियो हॉटस्टार फ़िलहाल दोनों भागों को तेलुगु में टेलीकास्ट कर रहा है. हालांकि, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ‘बाहुबली: द एपिक’ के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स किस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को मिलेंगे.

ये देखने वाली बात होगी कि क्या निर्माता इस फिल्म की ज्यादा पहुंच के लिए नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म के साथ पार्टनरशिप करेंगे या जियो हॉटस्टार के साथ बने रहेंगे, या किसी अन्य स्ट्रीमर के साथ कोई नई डील करेंगे.

बाहुबली: द एपिक’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
एसएस राजामौली की ‘बाहुबली: द एपिक’ 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इस ब्लॉकबस्टर गाथा के री-एडिट वर्जन को भी दर्शकों से प्यार मिला है.हालांकि वीकडेज में एंट्री करते ही इसकी कमाई घट भी गई है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने गुरुवार को प्रीमियर से 1.15 करोड़ रुपये और शुक्रवार को 9.65 करोड़ रुपये की शानदार कमाई के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद वीकेंड में, इसने शनिवार को 7.25 करोड़ रुपये और रविवार को 6.3 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि सोमवार को इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई.

सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, ‘बाहुबली: द एपिक’ ने अपने पहले सोमवार को भारत में लगभग 1.35 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है.  जिसके बाद इसकी कुल घरेलू कमाई 26 करोड़ रुपये हो गई है.

 

 

Published at : 04 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Prabhas Anushka Shetty SS Rajamouli Bahubali The Epic
