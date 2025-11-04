हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Box Office Collection Day 14: सेकंड मंडे 'थामा' के तेवर पड़े ठंडे, घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म को देने वाली है मात

Thamma Box Office Collection Day 14: सेकंड मंडे 'थामा' के तेवर पड़े ठंडे, घटी कमाई, फिर भी सलमान खान की फिल्म को देने वाली है मात

Thamma Box Office Collection Day 14: आदित्य सरपोतदार निर्देशित और आयुष्मान खुराना स्टारर 'थामा' की कमाई में गिरावट जारी है. रिलीज के 14वें दिन को इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 04 Nov 2025 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

'थामा' सभी हॉरर-कॉमेडी फैंस के लिए दिवाली और हैलोवीन का एक बेहतरीन तोहफा थी. यह फिल्म मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं इंस्टॉलमेंट है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में अच्छा परफॉर्म किया था. लेकिन दूसरे हफ्ते में इसे प्रभास की बाहुबली द एपिक से टक्कर मिल रही है और इसी के साथ इसकी कमाई की रफ्तार भी पटरी से उतर चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे सोमवार को कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने 14वें दिन कितनी की कमाई?
रिलीज से पहले 'थामा' का काफी बज बना हुआ था जिसे देखते हुए लग रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस पर बमफाड़ कमाई करेगी. इसकी शुरुआत अच्छी भी हुई लेकिन ये इसके बाद धुआंधार कमाई नहीं कर पाई. हालांकि ये 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है लेकिन ये अभी भी अपनी लागत (145 करोड़) को वसूलने से काफी दूर है. सारी उम्मीद दूसरे वीकेंड से थी लेकिन दूसरे शनिवार और दूसरे रविवार को भी ये खास कमाई नहीं कर पाई और अब दूसरे मंडे तो इसके कलेक्शन को जबरदस्त झटका लगा है.

  • इन सबके बीच फिल्म की कमाई की बात करें तो पहले हफ्ते में इसने 108.4 करोड़ कमाए थे.
  • इसके बाद 11वें दिन इसने 3 करोड़, 12वें दिन 4.4 करोड़ और 13वें दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया था.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 14वें दिन यानी दूसरे मंडे को 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है.
  • इसी के साथ 'थामा' की 14 दिनों की कुल कमाई अब 121.80 करोड़ रुपये हो गई है.

'थामा' सलमान खान की फिल्म को देने वाली है मात
'थामा' को रिलीज हुए अब दो हफ्ते पूरे होने वाले हैं. वहीं इस दौरान इस फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट जारी है. इन सबके बीच ये फिल्म कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. अब ये सलमान खान की साल 2025 की फिल्म सिकंदर के 129.95 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर है. हालांकि सिकंदर को धूल चटान के लिए थामा को अभी 7 करोड़ से ज्यादा कमाने होंगे.

'थामा' के बारे में
आदित्य सरपोतदार निर्देशित थामा मेंआयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के साथ फैसल मलिक, परेश रावल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका में है. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 

Published at : 04 Nov 2025 06:39 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
