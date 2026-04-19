Netflix Global Trending Anaconda : ओटीटी पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती हैं, जो अक्सर ओटीटी पर आते ही छा जाती हैं. इसमें अक्सर देखने के लिए मिलता है कि जो फिल्में थियेटर में फ्लॉप होती हैं वो ओटीटी पर आते ही हिट हो जाती हैं. उन्हें जबरदस्त व्यूज मिलते हैं और ट्रेंडिंग लिस्ट में हफ्तों तक बनी रहती हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी हिट फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसमें जबरदस्त एक्शन एडवेंचर देखने के लिए मिलता है और ये नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली छाई हुई है.

क्या है फिल्म का टाइटल और कहानी?

दरअसल, जिस फिल्म के बारे में बात की जा रही हो वो कोई और नहीं बल्कि 1 घंटे 39 मिनट की एक्शन एडवेंचर फिल्म 'एनाकोंडा' है. इसमें जैक ब्लैक, पॉल रूड, स्टीव जेन जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. ये एक अमेरिकन फिल्म है, जिसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु समेत 8 अन्य भाषाओं में देखा जा सकता है.

वहीं, अगर इसकी कहानी के बारे में बात की जाए तो इसमें चार दोस्तों की स्टोरी है, जो एक घने जंगल में अपनी फेवरेट मूवी की रीमेक शूट करने का प्लान करते हैं और जब वह वहां पर पहुंचते तो उनका सामना विशालकाय एनाकोंडा से होता है और फिर उनके जीवन में मुसीबत आ जाती है. इसमें कमाल का एक्शन और एडवेंचर देखने के लिए मिलता है. फिल्म में कमाल के वीएफएक्स और विजुअल्स हैं.





मिलियन्स में व्यूज और 32 देशों में टॉप 10 में कब्जा

गौरतलब है कि फिल्म 'एनाकोंडा' को कुछ समय पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और अभी तक इसे मिलियन्स में व्यूज मिल चुके हैं. नेटफ्लिक्स पर इसे केवल इस हफ्ते 7 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप मिली है. फिल्म टॉप 10 में तीन हफ्तों से बनी हुई है. इतना ही नहीं, इस हफ्ते 3 देशों में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही थी. फिल्म टॉप 10 की लिस्ट में 32 देशों में बनी हुई है.





एनाकोंडा का बॉक्स ऑफिस

अमेरिकन एक्शन एडवेंचर फिल्म 'एनाकोंडा' को बॉक्स ऑफिस पर भी अपार सफलता हाथ लगी थी. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 7.65 करोड़ और ओवरसीज में 225 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म ने इंडिया में 13,156 शोज के लिए 6.37 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था.

(डिस्क्लेमर: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)