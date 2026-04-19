इस हफ्ते का वीकेंड भी खत्म होने वाला है. हर बार की तरह ही इस हफ्ते भी कुछ फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज किया गया. जिन्हें लोग ओटीटी पर घर बैठे खूब देख रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तान में भी ऐसी कई इंडियन फिल्में हैं, जिन्हें ओटीटी पर संडे को खूब देखा जा रहा है. पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में तो 6 भारतीय फिल्में शामिल हैं. देखिए लिस्ट में किस-किस फिल्म का नाम है.

वध 2

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर फिल्म 'वध 2' एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो थियेटर में फ्लॉप थी लेकिन ओटीटी पर आते ही छा गई है. फिल्म पाकिस्तान में टॉप 10 में पिछले दो हफ्तों से ट्रेंड कर रही है. इसके साथ ही ये टॉप 10 की लिस्ट में 11 देशों में इस हफ्ते बनी रही. ये फिल्म पाक में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

तू या मैं

शनाया कपूर स्टारर थ्रिलर फिल्म 'तू या मैं' थियेटर में रिलीज हुई थी तो बजट के जितनी कमाई करना भी इसके लिए भारी पड़ गया. वहीं, जब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज रिया गया तो ये ट्रेंडिंग लिस्ट में छा गई. यहां तक कि इसे इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब देखा जा रहा है. फिल्म टॉप 10 में 10 देशों में इस हफ्ते रही. फिल्म पाकिस्तान में टॉप 10 में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.





मर्दानी 3

रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' थियेटर में भी कमाल का प्रदर्शन किया था. फिल्म को जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है तभी से छाई हुई है. मूवी को इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब पसंद और देखी जा रही है. ये तीन हफ्तों से टॉप 10 की लिस्ट में बनी हुई है. वहीं, पाकिस्तान की टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में 5वें नंबर पर बनी हुई है.

मृत्युंजय

साउथ की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'मृत्युंजय' थियेटर में खास नहीं चल पाई थी लेकिन, ओटीटी पर इसे भी खूब पसंद किया गया. फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई तो इंडियन दर्शकों के साथ ही पाकिस्तानियों ने भी खूब प्यार लुटाया. फिल्म टॉप 10 में 11 देशों में बनी हुई है. वहीं, पाकिस्तान में संडे ट्रेंडिंग लिस्ट में ये छठे नंबर पर बनी हुई है.



धुरंधर

आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का कब्जा थिएटर के साथ ही ओटीटी पर बना रहा. फिल्म को नेटफ्लिक्स पर खूब देखा गया. 30 जनवरी से ये अभी तक ट्रेंड कर रही है. फिल्म पाकिस्तान में भी खूब देखी जा रही है. ये टॉप 10 में 11 हफ्तों से बनी हुई है. फिल्म अभी भी पाकिस्तान में टॉप 10 में 7वें नंबर पर बनी हुई है.

वध

नीना गुप्ता की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'वध' भी पाकिस्तान में खूब देखी जा रही है. फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग में 4 हफ्तों से जमी हुई है. वहीं, पाक की ट्रेंडिंग लिस्ट में ये फिल्म 8वें नंबर पर छाई हुई है. इसे लोग खूब पसंद रहे हैं.