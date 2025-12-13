नंदमुरी बालकृष्ण स्टारर फिल्म 'अखंडा 2' साल 2021 की ब्लॉकबस्टर ‘अखंडा’ की सीक्वल है. ये फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. पौराणिक कथाओं पर बेस्ड इस एक्शन फिल्म की रिलीज डेट पहले 5 दिसंबर तय की गई थी. भारत और विदेशों में प्रीमियर शो हाउसफुल होने के बाद, फाइनेंशियल डिस्प्यूट की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी.

वहीं रिलीज में देरी के बावजूद, 'अखंडा 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है. वहीं इस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग को भी हरी झंडी मिल गई है और सीक्वल के एंड में इसकी झलक दिखाई गई है. फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, फैंस अब ‘अखंडा 2’ की स्ट्रीमिंग डिटेल्स जानने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब डेब्यू करेगी?

ओटीटी पर कब और कहां आएगी 'अखंडा 2'?

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक 'अखंडा 2' को अपना OTT पार्टनर मिल चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं, जिससे सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद दर्शक इस सीक्वल को केवल नेटफ्लिक्स पर ही देख सकेंगे. इस फ्रेंचाइजी का पहला भाग, 2021 में रिलीज हुआ था और ये अभी भी जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. इंडस्ट्री केट्रेंड के मुताबिक 'अखंडा 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने के चार हफ्ते बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी और अगले साल 9 जनवरी के आसपास इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की उम्मीद है. हालांकि इसे लेकर अभी मेकर्स ने कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस किया है.

'अखंडा 2' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'अखंडा 2' को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिली है. बावजूद इसके एनबीके की स्टार पावर और फ्रैंचाइज़ी के चलते इसने शानदार ओपनिंग की है. सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 'अखंडा 2' ने पेड प्रीव्यू से 8 करोड़ कमाए और पहले दिन 22 करोड़ का कलेक्शन किया. कुल मिलाकर इसकी ओपनिंग डे की कमाई 30 करोड़ रुपये रही है.

'अखंडा 2' की कहानी क्या है?

फिल्म में नंदमुरी बालकृष्ण अखंडा का किरदार निभा रहे हैं, जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं. इस सीक्वल में उनका मुकाबला आदि पिनीसेट्टी से होगा, जो एक रहस्यमय और जादुई शक्तियों से लैस है और एक राक्षसी कंकाल को बुलाने में सक्षम हैं. नंदमुरी बालकृष्ण के दमदार सीन्स को फिल्म में प्रमुखता दी गई है, फिल्म में संयुक्ता, हर्षाली मल्होत्रा, कबीर दुहान सिंह और अन्य कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं.