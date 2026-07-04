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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाGatta Kusthi 2 BO Collection Day 1: 'अल्फा' की रिलीज के बीच तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी, की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

Gatta Kusthi 2 BO Collection Day 1: 'अल्फा' की रिलीज के बीच तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी, की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

Gatta Kusthi 2 Box Office Collection Day 1: 'अल्फा' की रिलीज के बीच साउथ की एक छोटे बजट की फिल्म आई और उसने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Jul 2026 06:23 PM (IST)
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Gatta Kusthi 2 Box Office Collection Day 1: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से मिला जुला रिएक्शन मिला. इसकी वजह से फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई भी की. इसी बीच साउथ की छोटे बजट की फिल्म को भी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया इसने पहले ही दिन बंपर कमाई की और रिकॉर्ड बना दिया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

दरअसल, कन्नड़ फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' को 3 जुलाई को 'अल्फा' के साथ ही रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन चेल्ला अय्यावु ने किया है और ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा तमिल फिल्म है. ये 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल है. इसमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में हैं. फिल्म को शुक्रवार को रिलीज किया गया और इसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड भी बना दिया. 

'गट्टा कुश्ती 2' का पहले दिन का कलेक्शन

तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.55 करोड़ का बिजनेस किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 26% दर्ज की गई. वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.93 करोड़ रहा. इसी के साथ ही 2026 की तमिल की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: Dhamaal 4 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, बिना कट के किए ये बड़े बदलाव, बच्चे भी देख सकेंगे फिल्म

तमिल की 7वीं बिगेस्ट ओपनर बनी 'गट्टा कुश्ती 2'

तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' 2026 की बिगेस्ट ओपनर  बन चुकी है. इसने टॉप 10 में 7वें नंबर पर जगह बनाई है. देखिए लिस्ट...
1. करुप्पु- 15.5 करोड़
2. पराशक्ति- 12.35 करोड़
3. लाइकी-लव इंश्योरेंस कंपनी- 6.85 करोड़
4. कारा- 6.2 करोड़
5. यूथ- 3.65 करोड़
6. ताई कीज्झवी- 2.65 करोड़
7. गट्टा कुश्ती 2- 2.55 करोड़
8. विद लव- 1.6 करोड़
9. परिमाला एंड को- 1.6 करोड़
10. थलाइवर थंबी थलामईल- 1.5 करोड़

गौरतलब है कि 'गट्टा कुश्ती 2' ने कमाई के मामले में ओपनिंग डे पर तीन फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसमें 'विद लव', 'परिमाला एंड को' और 'थलाइवर थंबी थलामईल' जैसी फिल्मों के नाम शामिल है.

यह भी पढ़ें: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, पहले दिन बनाए ये 2 बड़े रिकॉर्ड

'गट्टा कुश्ती 2' के बारे में

बहरहाल, अगर 'गट्टा कुश्ती 2' के बारे में बात की जाए तो इसमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में करुणा, काली वेंकेट, मुनिशकांत और गजराज जैसे कालाकार भी सपोर्टिंग रोल में हैं. इसका निर्देशन चेल्ला अय्यावु ने किया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Gatta Kusthi 2
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