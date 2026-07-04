Gatta Kusthi 2 BO Collection Day 1: 'अल्फा' की रिलीज के बीच तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी, की रिकॉर्ड तोड़ कमाई
Gatta Kusthi 2 Box Office Collection Day 1: 'अल्फा' की रिलीज के बीच साउथ की एक छोटे बजट की फिल्म आई और उसने पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.
Gatta Kusthi 2 Box Office Collection Day 1: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' को रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों से मिला जुला रिएक्शन मिला. इसकी वजह से फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई भी की. इसी बीच साउथ की छोटे बजट की फिल्म को भी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया इसने पहले ही दिन बंपर कमाई की और रिकॉर्ड बना दिया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.
दरअसल, कन्नड़ फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' को 3 जुलाई को 'अल्फा' के साथ ही रिलीज किया गया था. इसका निर्देशन चेल्ला अय्यावु ने किया है और ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा तमिल फिल्म है. ये 'गट्टा कुश्ती' का सीक्वल है. इसमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी लीड रोल में हैं. फिल्म को शुक्रवार को रिलीज किया गया और इसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. फिल्म ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड भी बना दिया.
'गट्टा कुश्ती 2' का पहले दिन का कलेक्शन
तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 2.55 करोड़ का बिजनेस किया और इसकी ऑक्यूपेंसी 26% दर्ज की गई. वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 2.93 करोड़ रहा. इसी के साथ ही 2026 की तमिल की टॉप 10 हाईएस्ट ओपनिंग फिल्मों की लिस्ट में एंट्री भी कर चुकी है.
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तमिल की 7वीं बिगेस्ट ओपनर बनी 'गट्टा कुश्ती 2'
तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' 2026 की बिगेस्ट ओपनर बन चुकी है. इसने टॉप 10 में 7वें नंबर पर जगह बनाई है. देखिए लिस्ट...
1. करुप्पु- 15.5 करोड़
2. पराशक्ति- 12.35 करोड़
3. लाइकी-लव इंश्योरेंस कंपनी- 6.85 करोड़
4. कारा- 6.2 करोड़
5. यूथ- 3.65 करोड़
6. ताई कीज्झवी- 2.65 करोड़
7. गट्टा कुश्ती 2- 2.55 करोड़
8. विद लव- 1.6 करोड़
9. परिमाला एंड को- 1.6 करोड़
10. थलाइवर थंबी थलामईल- 1.5 करोड़
गौरतलब है कि 'गट्टा कुश्ती 2' ने कमाई के मामले में ओपनिंग डे पर तीन फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसमें 'विद लव', 'परिमाला एंड को' और 'थलाइवर थंबी थलामईल' जैसी फिल्मों के नाम शामिल है.
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'गट्टा कुश्ती 2' के बारे में
बहरहाल, अगर 'गट्टा कुश्ती 2' के बारे में बात की जाए तो इसमें विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में करुणा, काली वेंकेट, मुनिशकांत और गजराज जैसे कालाकार भी सपोर्टिंग रोल में हैं. इसका निर्देशन चेल्ला अय्यावु ने किया है.