ओटीटी पर इस वीकेंड एक बेहतरीन सीरीज को रिलीज किया गया है, जो ओटीटी पर आते ही छा गई है. वैसे तो हर हफ्ते ही कोई ना कोई सीरीज और फिल्में रिलीज होती हैं. इसमें अधिकतर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. ऐसे में अब इस हफ्ते आरजे महवश की सीरीज रिलीज की गई है, जो ओटीटी पर आते ही छा गई है. ये वही आरजे महवश हैं, जो भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ लिंकअप की खबरों को लेकर चर्चा में रही थीं. चलिए बताते हैं इस सीरीज के बारे में.

क्या है ओटीटी पर आई इस सीरीज का नाम?

जिस सीरीज की बात की जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि आरजे महवश और अंशुमान पुस्कर लीड रोल में हैं. दोनों कलाकारों को पहली बार स्क्रीन साझा करते हुए देखा जा सकता है. इस क्राइम थ्रिलर सीरीज में बदले का खेल देखने के लिए मिला था. इस सीरीज का टाइटल 'सतरंगी- बदले का खेल' है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी कमाल की है.

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क्या है 'सतरंगी- बदले का खेल' की कहानी?

'सतरंगी- बदले का खेल' की कहानी के बारे में बात करें तो ये एक क्राइम-थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज है. इसमें बदले और रंजिश की कहानी देखने के लिए मिलती है. 'बबलू महतो' (एक लौंडा डांसर का बेटा) बिना इच्छा के पिता के रास्ते पर चलता है और गहरी साजिश का शिकार हो जाता है. इस कहानी में शानदार ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, जो कमाल के होते हैं. ऐसे में अगर आप क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

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'सतरंगी' की स्टार कास्ट, ओटीटी स्ट्रीमिंग और IMDb रेटिंग

सीरीज 'सतरंगी' के बारे में बात करें तो इसमें आरजे महवश और अंशुमान पुस्कर समेत सतीश बादल, उपेंद्र चौहान, और ऋषि जायसवाल जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. आरजे महवश और अंशुमान पहली बार किसी सीरीज के जरिए स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं.

बहरहाल, इसकी ओटीटी स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देखा जा सकता है. इसमें 7 एपिसोड्स हैं और इसे आईएमडीबी रेटिंग भी 9.1 मिली है.