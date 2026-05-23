कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का जलवा देखने के लिए मिला. एक के बाद एक एक्ट्रेस रेड कार्पेट पर पहुंच रही हैं. ऐसे में अब वो अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंचीं. इस दौरान आराध्या और ऐश्वर्या के लुक ने सभी का ध्यान खींच लिया. ब्लश पिंक गाउन और खुले बालों में फैंस का दिल ही चुरा लिया. ऐसे में चलिए बताते हैं उनकी इस ड्रेस की कीमत के बारे में.

सोशल मीडिया पर कान्स 2026 से ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटोज सामने आई हैं. जहां उनके लुक की खूब चर्चा हो रही है. शुरुआत में ऐश्वर्या ने अमित अग्रवाल के डिजाइन किए गए रॉयल ब्लू गाउन में रेड कार्पेट पर शानदार कमबैक किया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने फ्रेंच रिवेरा में भी लेट नाइट इवेंट में अपने फैशन का जलवा बिखेरा था.

फ्रेंच रिवेरा में ऐश्वर्या राय का लुक

कान्स 2026 में अपनी दूसरी उपस्थिति में ऐश्वर्या राय ने अपने लुक से सभी का ध्यान खींच लिया. इस दौरान वो पिंक गाउन में नजर आईं. इसमें उन्होंने बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंचीं और उन्होंने रेड कलर का आउटफिट कैरी किया था. एक्ट्रेस के इस गाउन की खासियत थी कि ये सिल्क शिफॉन से बनाया गया था. इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए स्वीटहार्ट नेकलाइन और बॉडीस पर शानदार ड्रेपिंग किया गया था.

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ऐश्वर्या के पिंक गाउन की कीमत लाखों में

इसके साथ ही अगर ऐश्वर्या राय के इस पिंक गाउन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लाखों में है. ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ऐश्वर्या राय के पिंक गाउन की कीमच करीब 3700 अमेरिकी डॉलर है, जो कि भारतीय रुपये के अनुसार, करीब 3.5 लाख रुपये के बराबर होगा.





न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, ऐश्वर्या राय के लुक को सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट मोहित राय ने डिजाइन किया था. उनके लुक को डायमंड रिंग्स, चमकदार झुमके और क्लासिक हील्स के साथ कंप्लीट किया था. वहीं, कान्स की इस शाम ऐश्वर्या के पूरे लुक में सबसे ज्यादा चर्चा उनके बालों की हुई. इसमें वो खुले बालों के पोज देते हुए नजर आई थीं.

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आराध्या ने की थी मां ऐश्वर्या राय से ट्यूनिंग

कान्स 2026 में रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय के साथ ही उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी पहुंची थीं. इस दौरान उनका लुक देखते ही बन रहा था. उन्होंने मां ऐश्वर्या राय के साथ ट्यूनिंग की थी. वो रेड कलर के गाउन में नजर आई थीं. उन्होंने खुले बालों के साथ ही अपने लुक को कंप्लीट किया था. आराध्या और ऐश्वर्या ने इस दौरान साथ में पोज भी दिया था.