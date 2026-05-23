मां के लिए स्नेहा उल्लाल ने साइन की थीं सलमान खान की 'लकी', ऐश्वर्या राय संग तुलना पर दिया बयान

एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल इन दिनों अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' से जुड़ा भावुक किस्सा सुनाया और बताया कि ये फिल्म करना उनके लिए समझौता था. साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ तुलना किए जाने पर भी उन्होंने खुलकर बात की हैं और कई बातों का खुलासा किया हैं.

कैसी हुई थीं 'लकी' में एंट्री?

अल्फा नियॉन स्टूडियोज के साथ बातचीत में उन्होंने 'लकी' फिल्म में अपनी एंट्री को लेकर बताया कि उस वक्त उन्होंने 10th पास किया था और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थीं. जब फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश हो रही थी, तब सलमान खान की बहन अर्पिता खान के दोस्तों ने उन्हें देखा था और शायद उन्होंने ने ही सलमान खान को मेरे बारे में बताया.

मां के लिए साइन की फिल्म

उन्होंने अपने मुश्किल दौर के बारे में कहा, 'जब मुझे फिल्म का ऑफर मिला, तब मैं जिंदगी के बहुत मुश्किल समय में थी. मेरी मां को कैंसर था और उनका इलाज रहा था. घर पर भी सभी बहुत निराश और परेशान रहते थे. इसीलिए मैंने परिवार को थोड़ा खुश करने के लिए फिल्म साइन की. मेरी मां को घूमना बहुत पसंद था और इस फिल्म ने मेरी जिंदगी बदल दी. भले ही मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट थी या नहीं.' हालांकि इस फिल्म के बाद उन्हें जितनी पहचान मिली, उतनी ही मुश्किलें भी बढ़ीं. फिल्म के बाद उनकी आजादी खत्म हो गई और कॉलेज लाइफ भी बहुत प्रभावित हुई.

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सलमान खान संग डेब्यू के बाद लोगों ने बनाई कहानियां

इसके आलावा स्नेहा ने कहा, 'मैं 16 साल में ही बड़ी हो गई थी. ये मेरे लिए एक तरह का समझौता था. उस समय मैं इसे समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब समझती हूं. उस समय सलमान खान ने हमेशा मेरा अच्छे से ख्याल रखा था.' वहीं ऐश्वर्या संग तुलना पर उन्होंने कहा कि 'जब वो मिस वर्ल्ड बनी थीं, तब से ही लोग मुझे उनके साथ कंपेयर करते हैं. बाद में मीडिया में बातें बनने लगीं. मैंने सलमान खान के साथ डेब्यू किया था, इसलिए लोगों ने अपनी कहानियां जोड़ लीं. हालांकि मुझे इन बातों से कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी थी.'

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि सलमान खान की 'लकी: नो टाइम फॉर लव' साल 2005 में रिलीज हुई थीं. इसमें सलमान खान के साथ स्नेहा उल्लाल, मिथुन चक्रवर्ती और कादर खान नजर आए थे. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थीं, हालांकि स्नेहा उल्लाल को इसके बाद बहुत पॉपुलैरिटी मिली.

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