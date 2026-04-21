150 करोड़ में 'धुरंधर 2' की OTT डील फाइनल, जानें कहां स्ट्रीम होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' या ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में खूब बवाल काटा है. पहाड़ जैसी कमाई करने के साथ ही ये बॉलीवुड की पहली 11सौ करोड़ी फिल्म बन चुकी है. वहीं ये फ्रेंचाइजी 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इस ज़बरदस्त सफलता के बाद अब ‘धुरंधर 2’ ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी ‘धुरंधर 2’?

‘धुरंधर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 33 दिन हो चुके हैं और ये अब भी करोड़ों में ही कमाई कर रही है. गौरतलब है कि धुरंधर 2 के ओटीटी राइट्स जियो हॉटस्टार ने हासिल कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि ये डील लगभग 150 करोड़ रुपये में हुई है, जिससे यह किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़े डिजिटल डील्स में से एक बन गई है.दिलचस्प बात यह है कि ‘धुरंधर 2’ का पहला पार्ट ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी. सीक्वल का किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना इसके डिजिटल रिलीज़ के तरीके में बदलाव का हिंट है.

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खबरों के मुताबिक, फिल्म मई के एंड या जून की शुरुआत में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है. आमतौर पर, फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के दो से तीन महीने के भीतर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं. हालांकि, इस मामले में, फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए, निर्माताओं द्वारा डिजिटल रिलीज में थोड़ी देरी किए जाने की संभावना है. ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अभी भी दर्शकों को थिएटर्स तक खींच रही है.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के 33वें दिन 3672 शो में 1.62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का 33 दिनों का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1337.46 करोड़ और नेट कलेक्शन 1117.29 करोड़ हो गया है. वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 33वें दिन 0.40 करोड़ कमाएय., जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब 421.50 करोड़ हो गया है.इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 758.96 करोड़ हो गया है.