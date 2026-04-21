150 करोड़ में 'धुरंधर 2' की OTT डील फाइनल, जानें कहां स्ट्रीम होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीDhurandhar 2 OTT Release: 150 करोड़ में 'धुरंधर 2' की OTT डील फाइनल, जानें किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 3000 करोड़ कमा चुकी फिल्म फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release: 150 करोड़ में 'धुरंधर 2' की OTT डील फाइनल, जानें किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 3000 करोड़ कमा चुकी फिल्म फिल्म

Dhurandhar 2 OTT Release:‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस तो खूब लूट लिया है वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज का भी इंतजार किया जा रहा है. यहां इसके डिजिटल डेब्यू की सारी डिटेल्स जान सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' या ‘धुरंधर 2’ सिनेमाघरों में खूब बवाल काटा है. पहाड़ जैसी कमाई करने के साथ ही ये बॉलीवुड की पहली 11सौ करोड़ी फिल्म बन चुकी है. वहीं ये फ्रेंचाइजी 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है. इस ज़बरदस्त सफलता के बाद अब ‘धुरंधर 2’  ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी ‘धुरंधर 2’?
‘धुरंधर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 33 दिन हो चुके हैं और ये अब भी करोड़ों में ही कमाई कर रही है. गौरतलब है कि  धुरंधर 2 के ओटीटी राइट्स जियो हॉटस्टार ने हासिल कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि ये डील लगभग 150 करोड़ रुपये में हुई है, जिससे यह किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़े डिजिटल डील्स में से एक बन गई है.दिलचस्प बात यह है कि ‘धुरंधर 2’ का पहला पार्ट ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी. सीक्वल का किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना इसके डिजिटल रिलीज़ के तरीके में बदलाव का हिंट है.

ये भी पढ़ें:-Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ो, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन

 खबरों के मुताबिक, फिल्म मई के एंड या जून की शुरुआत में स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हो सकती है. आमतौर पर, फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के दो से तीन महीने के भीतर ओटीटी  प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं. हालांकि, इस मामले में, फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए, निर्माताओं द्वारा डिजिटल रिलीज में थोड़ी देरी किए जाने की संभावना है. ये फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अभी भी दर्शकों को थिएटर्स तक खींच रही है.

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के 33वें दिन 3672 शो में 1.62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही फिल्म का 33 दिनों का कुल ग्रॉस कलेक्शन 1337.46 करोड़ और नेट कलेक्शन 1117.29 करोड़ हो गया है. वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने 33वें दिन 0.40 करोड़ कमाएय., जिससे इसका कुल विदेशी ग्रॉस कलेक्शन अब 421.50 करोड़ हो गया है.इसी के साथ फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 758.96 करोड़ हो गया है.

 

 

और पढ़ें
Published at : 21 Apr 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Ranveer SIngh Dhurandhar 2 Dhurandhar The Revenge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 150 करोड़ में 'धुरंधर 2' की OTT डील फाइनल, जानें किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 3000 करोड़ कमा चुकी फिल्म फिल्म
150 करोड़ में 'धुरंधर 2' की OTT डील फाइनल, जानें कहां स्ट्रीम होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म
ओटीटी
Dacoit OTT Release: आदिवी शेष और मृणाल ठाकुर की 'डकैत' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें सारी डिटेल्स
'डकैत' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें सारी डिटेल्स
ओटीटी
ओटीटी पर तहलका मचा रही 2 घंटे 20 मिनट की ये तमिल फिल्म, 2026 की है मोस्ट प्रोफेटेबल मूवी
ओटीटी पर तहलका मचा रही 2 घंटे 20 मिनट की ये तमिल फिल्म, 2026 की है मोस्ट प्रोफेटेबल मूवी
ओटीटी
OTT Release This Week: एक्शन और थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज
एक्शन-थ्रिलर का ओटीटी पर होगा जबरदस्त संगम, इस हफ्ते रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्म और सीरीज
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: सुप्रीम लीडर से मिली हरी झंडी, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात
Live: सुप्रीम लीडर से मिली हरी झंडी, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाएगा ईरानी दल, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस करेंगे बात
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget