शादी की खबरों के बीच मृणाल ठाकुर ने किया नया पोस्ट, वीडियो में यूजर्स को मिला धनुष कनेक्शन

बॉलीवुड के गलियारों से आए दिन कई सारी गॉसिप सामने आती हैं. कभी किसी के रिलेशनशिप की खबरें, कभी किसी के ब्रेकअप की खबरें, तो कभी किसी की शादी की खबरें. जैसे बीते कुछ दिनों से एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं. इन खबरों के बीच मृणाल ठाकुर ने अब अपना पहला इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है. लेकिन इस पोस्ट में भी सोशल मीडिया यूजर्स ने धनुष कनेक्शन पकड़ लिया है.

मृणाल ठाकुर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. जबसे सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबरें सामने आई हैं उसके बाद उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया था. लेकिन अभी हाल ही में मृणाल ठाकुर ने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो किसी ट्रिप का है जिसमें एक्ट्रेस एक समंदर के बीच एंजॉय कर रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए मृणाल ने कैप्शन में लिखा, 'ग्राउंडेड, ग्लोइंग और अडिग'. यहां देखें पोस्ट:

मृणाल की पोस्ट में धनुष कनेक्शन

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इसी बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो में धनुष कनेक्शन ढूंढ लिया है. मृणाल ने इस वीडियो के साथ जो गाना लगाया है वो एक तमिल सॉन्ग है. ऐसे में लोगों को लगता है कि एक्ट्रेस ने इसी वजह से ये गाना लगाया है क्योंकि धनुष भी तमिल से ताल्लुक रखते हैं.

शादी की खबरें

बता दें कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं कि, मृणाल ठाकुर और धनुष इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. खबरों की मानें तो मृणाल और धनुष की शादी 14 फरवरी को होगी. ये शादी एक इंटिमेट सेरेमनी रहने वाली है. जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ करीवी रिश्तेदार शामिल होंगे.

गौरतलब है कि धनुष की पहली शादी साल 2004 में रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ हुई थी. लेकिन ये शादी 20 साल तक ही चल पाई और साल 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया. धनुष और ऐश्वर्या के दो बेटे भी हैं.