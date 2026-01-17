हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनएआर रहमान के विवादित बयान पर कॉमेडियन वीर दास ने जताई असहमति, बोले 'मैं 15 सालों से बॉलीवुड से जुड़ा हूं'

एआर रहमान के विवादित बयान पर कॉमेडियन वीर दास ने जताई असहमति, बोले 'मैं 15 सालों से बॉलीवुड से जुड़ा हूं'

Veer Das Reaction: स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने हाल ही में हुई एआर रहमान कॉन्ट्रोवर्सी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मामले पर रहमान के स्टेटमेंट से असहमति जताई है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 17 Jan 2026 10:22 PM (IST)
हाल ही में मशहूर म्यूजिक सिंगर और कम्पोजर एआर रहमान ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया. रहमान ने हाल ही में बीबीसी को दिए एक इंटव्यू में कहा कि 'छावां' फिल्म लोगों को बांटने वाली फिल्म है. अब रहमान के इस बयान पर फिल्म इंडस्ट्री से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. इसी कड़ी में मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और एक्टर वीर दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

तमाम चर्चित फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके अभिनेता और स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास ने संगीतकार ए आर रहमान के आरोपों से असहमति जताई है. वीर दास ने कहा है कि वो पिछले करीब 15 सालों से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं और कॉमेडी शो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कभी धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ. हालांकि वीर दास ने संगीतकार ए आर रहमान के आरोपों पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की. उन्होंने कहा कि इसके लिए वो अभी बहुत छोटे और जूनियर हैं.इसलिए ऐसे मामले में उनका सीधे तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा. ए आर रहमान से जुड़े हुए सवाल पर वह सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे वीर दास ने अपनी अपकमिंग मूवी के बारे में बताया. वीर ने इस दौरान फिल्म अभिनेता और प्रोड्यूसर आमिर खान के काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की. उन्होंने बार-बार ये बताने की कोशिश की कि उन्हें कभी धार्मिक आधार पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा.

गौरतलब है कि हाल ही में वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल' रिलीज हुई है. ये आमिर खान के बैनरतले बनी ये फिल्म 16 जनवरी को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई. जिसको लेकर दर्शखों की मिली- जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. इस जासूसी फिल्म में वीर दास के अलावा मोना सिंह, मिथिला पालकर भी नजर आ रही हैं. इस फिल्म आमिर खान ने एक छोटा सा कैमियो भी किया है.

Published at : 17 Jan 2026 10:22 PM (IST)
