नॉयना के झांसे में आएगा गौतम, अपने पेरेंट्स की जिंदगी करेगा बर्बाद

स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लेकर दर्शकों में खूब एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. क्योंकि, शो की कहानी हर एपिसोड के साथ मजेदार होती चली जा रही है. धीरे-धीरे शो में नॉयना की साजिशों से पर्दा हटना शुरू हो चुकी है.

शो में अब तक देखने को मिला कि गौतम को पता चल चुका है कि उसके पापा और नॉयना के बीच कुछ भी नहीं हुआ था. नॉयना से सब झूठ बोला था. ऐसे में गौतम सबूत लेकर शांति निकेतन पहुंचता है. वहां, उसे नॉयना मिलती है और वो सारी सच्चाई उसे बता देता है.

गौतम को भड़काएगी नॉयना

ऐसे में नॉयना गौतम को 40 करोड़ रुपये ऑफर करती है, उसकी सच्चाई छिपाने के लिए. गौतम को नॉयना उसके परिवार के खिलाफ भड़का देती है. साथ ही नॉयना को ये भी पता है कि गौतम की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है. उसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए.

रिपोर्ट के अनुसार शो में जल्द ही नॉयना का किरदार खत्म होने वाला है. दरअसल, गौतम पहले तो नॉयना से पैसे ले लेगा और चुप रहने के बारे में सोचेगा. फिर एकदम से उसके अंदर की इंसानियत जग जाएगी और वो अपनी मां और पिता को सच्चाई बता देगा.

ऐसे में ये देखना मजेदार होगा कि सच्चाई सामने आने के बाद तुलसी अपने और मिहिर के रिश्ते को लेकर क्या फैसला लेगी. क्योंकि, लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला था कि तुलसी ने मिहिर संग तलाक के लिए हामी भर दी है.

हालांकि, इस बात से मिहिर काफी दुखी है. वहीं, सच जानने के बाद मिहिर चाहेगा कि तुलसी उसकी जिंदगी में वापस आ जाए. अब अंगद और वृंदा ने भी शांति निकेतन में वापसी कर ली है. वहीं, दूसरी तरफ अजय ने भी परी से अपने प्यार का इजहार कर लिया है.

