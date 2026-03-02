हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनYeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान और अभिरा आएंगे एक-दूसरे के करीब, माइरा और मुक्ति भी बनेंगे दोस्त

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी इन दिनों माइरा-मुक्ति और अभिरा-अरमान के ईर्द-गिर्द घूम रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

ये रिश्ता क्या कहलाता है का टीआरपी लिस्ट में पिछले कई महीनों से पूरा हाल देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि मेकर्स शो में 8 साल का लीप लेकर आए. लीप के बाद अभिरा और अरमान तो अलग हुए ही. लेकिन, मुक्ति और माइरा को लेकर जो कहानी दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शकों को अट्रैक्ट कर रही है.

शो में अब तक आपने देखा कि माइरा और मुक्ति दोनों ही हॉस्टल में रह रही हैं. पहले तो दोनों में खूब लड़ाई हुआ करती थी. लेकिन, अब धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के दोस्त बनते दिख रहे हैं. शो में आपने देखा कि माइरा ने अपने पापा के लिए कुकिंग क्लासेस बुक की है और मुक्ति भी चाहती है कि अभिरा भी क्लासेज अटेंज करे.

ऐसे में माइरा कहती है कि तुम्हारी मां मेरे पापा के संग जा सकती है. लेकिन, मुक्ति के कहने पर अभिरा क्लासेज अटेंड करने से मना कर देती है. ऐसे में माइरा उसे जाने के लिए कहती है. अपनी बेटी की आवाज सुन अभिरा इमोशनल हो जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है.

अभिरा करेगी अरमान संग कुकिंग

मुक्ति से माइरा कहती है कि उसकी मां जरूर कुकिंग क्लासेज के लिए जाएंगी. इधर, अपनी बेटी की आवाज सुन उसके कहे को अभिरा इंकार नहीं कर पाती है और कुकिंग क्लास के लिए चली जाती है. वहां, उसे अरमान के संग कुकिंग करना पड़ता है.

इस दौरान अरमान और अभिरा में लड़ाई होती है. ऐसे में दोनों अलग-अलग केक बनाते हैं. इस दौरान अभिरा का हाथ कट जाता है, ऐसे में अरमान घबरा जाता है. वो अभिरा की केयर करने लगता है, जिसे देख वो इमोशनल हो जाती है. दूसरी तरफ माइरा और मुक्ति की मस्ती जारी है.

माइरा कैसे भी करके मुक्ति को हॉस्टल से बाहर लेकर जाती है. माइरा बाहर जाकर टैटू बनवाने का फैसला करती है. उसके बाद मुक्ति भी अपनी मां के नाम का टैटू बनवाने के लिए राजी हो जाती है. हालांकि, टैटू वाले से गलती हो जाती है वो माइरा के गर्दन पर मां के नाम का टैटू बना देता है.

Published at : 02 Mar 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler
