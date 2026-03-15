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हिंदी न्यूज़मनोरंजनहनी सिंह स्टेज पर गाते रहे गाना, ऑडियंस के बीच हुई तगड़ी झड़प, दिल्ली कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल

हनी सिंह स्टेज पर गाते रहे गाना, ऑडियंस के बीच हुई तगड़ी झड़प, दिल्ली कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल

Honey Singh Delhi Concert: हनी सिंह का बीते दिन दिल्ली में एक कॉन्सर्ट था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में ऑडियंस में दिख रहे लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 15 Mar 2026 06:44 PM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर हनी सिंह इंडिया लेग ऑफ हिज माय स्टोरी वर्ल्ड टूर में बिजी हैं. इसी के तहत सिंगर का 14 मार्च को दिल्ली में एक कॉन्सर्ट था. ये कॉन्सर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडोर स्टोडियम में रखा गया था. जहां उनके फैंस बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने पसंदीदा सिंगर के गाने सुने लेकिन इसी बीच इस कॉन्सर्ट से एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ऑडियंस में नजर आ रहे लोगों के बीच जमकर झगड़ा हो रहा है.

झगड़े का वीडियो हुआ वायरल
दरअसल एक इंस्टाग्राम यूजर ने हनी सिंह के कॉन्सर्ट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दो पक्ष आपस में लड़ाई करते नजर आ रहे हैं. तो वहीं स्टेज पर हनी सिंह परफॉर्म कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि झगड़ा इतना बढ़ गया है कि इसे रोकने के लिए सिक्योरिटी के साथ ही दिल्ली पुलिस को भी आना पड़ा. इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, 'दिल्ली वाले कहीं भी चालू हो जाते हैं.'

 
 
 
 
 
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वायरल हो रहा वीडियो
ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो पर तरह तरह के कमें्ट भी कर रहे हैं. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई कॉन्सर्ट्स में ऐसा देखा जा चुका है. बात करें हनी सिंह के कॉन्सर्ट की तो इसका आयोजन इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में किया गया था. जहां पर बड़ी संख्या में हनी सिंह के फैंस पहुंचे. इस कॉन्सर्ट के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहे हैं.

कॉन्सर्ट में शूट हुआ म्यूजिक वीडियो
हनी सिंह ने भी इस क़न्सर्ट से एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें लॉरेन गॉटलिब परफॉर्म कर रही हैं. इसे शेयर कर हनी सिंह ने बताया है कि ये उनका म्यूजिक वीडियो दिल्ली कॉन्सर्ट में ही शूट किया गया है. ये पहली बार है जब स्टेज पर इतनी भीड़ के सामने एक म्यूजिक वीडियो शूट किया गया है.

 
 
 
 
 
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बता दें कि आज यानी 15 मार्च को हनी सिंह अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. सिंगर अपना बर्थडे इस म्यूजिक टूर के साथ ही मना रहे हैं.

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Published at : 15 Mar 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Honey Singh Delhi Concert
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