हिंदी न्यूज़मनोरंजन'एक खूबसूरत प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा..'संदीपा धर ने 'दो दीवाने सहर में' को लेकर कही ये बात

संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन फिल्म ‘दो दीवाने सहर में’ का ट्रेलर आज रिलीज़ हो चुका है और ये ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस ट्रेलर में संदीपा धर का लोगों को पसंद आ रहा है.

By : आईएएनएस | Updated at : 05 Feb 2026 04:40 PM (IST)
संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन ‘दो दीवाने सहर में’ का ट्रेलर आज रिलीज़ हुआ और आते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया. अरेंज्ड मैरिज की परिचित पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म आधुनिक रिश्तों, भावनात्मक उलझनों और आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में प्यार की बदलती परिभाषाओं को संवेदनशील तरीके से पेश करती नज़र आती है, जो एक साथ निजी भी है और बेहद रिलेटेबल भी.

ट्रेलर में जिन पलों ने खास ध्यान खींचा है, उनमें संदीपा धर की संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली मौजूदगी भी शामिल है. भले ही उनकी झलकें सीमित रखी गई हों, लेकिन हर फ्रेम में उनका आत्मविश्वास और सशक्त स्क्रीन प्रेज़ेंस साफ महसूस होता है. एक सीन में हरे रंग की आकर्षक ड्रेस में और दूसरे में सादगी भरे, एलिगेंट अंदाज़ में दिखीं संदीपा कहानी में रहस्य और उत्सुकता का एक नया आयाम जोड़ती हैं.


उनकी मौजूदगी फिल्म के अर्बन और रोमांटिक टोन के साथ सहजता से घुलती नज़र आती है, जो संयमित, सधी हुई और आत्मविश्वास से भरी हुई है. हालांकि कुछ ही पलों में संदीपा की भाव-भंगिमाएं यह संकेत देती हैं कि उनका किरदार कहानी में भावनात्मक गहराई रखता है, जो धीरे-धीरे सामने आएगा.

संजय लीला भंसाली जैसे प्रतिष्ठित फिल्ममेकर के प्रोडक्शन का हिस्सा बनना संदीपा धर के करियर का एक अहम पड़ाव है. हालांकि अपने अब तक के सफ़र में वह ऐसे किरदार चुनती रही हैं, जो उन्हें एक कलाकार के रूप में आगे बढ़ने का मौका देते हैं. इसी कड़ी में ‘दो दीवाने सहर में’ से उनका जुड़ाव कंटेंट-ड्रिवन और लेयर्ड सिनेमा की ओर उनके सोच-समझकर किए गए कदम को दर्शाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sandipa Dharr (@iamsandeepadhar)

 

फिल्म को लेकर संदीपा ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा है, "एक खूबसूरत प्रेम कहानी से कहीं ज़्यादा. 'दो दीवाने सहर में' का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास अनुभव रहा. मृणाल, मेरी रोशनी, तुम्हारी परफॉर्मेंस में इतनी ईमानदारी और संवेदनशीलता है कि कई बार मैं भूल जाती थी कि यह अभिनय है. रवि उदय सर, आप सिर्फ पल नहीं कैद करते, मैं उन्हें अपनी रगों में महसूस करती हूं और अभिरूचि आनंद, इस कहानी के लिए धन्यवाद. दुनिया को ससांक और रोसनी की इस सादगी भरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली दुनिया को महसूस करने की ज़रूरत है. फिलहाल नैना को लिखने और उसे खोजने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया.”

फिलहाल संदीपा के किरदार से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखी गई है, लेकिन ट्रेलर यह जरूर संकेत देता है कि इस फिल्म में संदीपा को एक फ्रेश, कॉन्फिडेंट और खूबसूरत अंदाज़ में देखा जाएगा. उनकी सधी हुई मौजूदगी यह भरोसा दिलाती है कि पर्दे पर उनका असर धीरे-धीरे खुलकर सामने आएगा.

‘दो दीवाने सहर में’ के साथ संदीपा धर एक बार फिर यह साबित करती हैं कि वह अपने करियर में संतुलित और समझदारी भरे चुनाव कर रही हैं, जहां ग्लैमर के साथ-साथ गहराई भी बराबरी से मौजूद है.

कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा तंज, बोले- एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर भी लगे हुए हैं आजकल

Published at : 05 Feb 2026 04:39 PM (IST)
Embed widget