ऑस्कर विनर संगीतकार एम.एम किरावनी भारत के 'रिपब्लिक डे 2026 परेड' के लिए संगीत को कंपोज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. उन्हें एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर के सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू से काफी पॉपुलैरिटी मिली. अब अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से ही 26 जनवरी को आयोजित होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस परेड में वो 'वंदे मातरम्' को प्रस्तुत करने के लिए म्यूजिक कंपोज करेंगे.

इस स्पेशल प्रोजेक्ट को संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जाएगा.रिपोर्ट के अनुसार इस देशभक्ति गीत की प्रस्तुति में देश के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 2500 कलाकार हिस्सा लेंगे.ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये एम.एम किरावनी हैं कौन? चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं.

तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं

एम.एम किरावनी का पूरा नाम कोडूरी मराकाथामणि किरावनी है. एम.एम किरावनी भारत के पॉपुलर संगीतकार, गीतकार और गायक हैं. उन्हें सबसे ज्यादा तेलुगु सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है. लेकिन, उन्होंने हिंदी, तमिनल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों को भी संगीत दिया है.

एम.एम किरावनी का जन्म 4 जुलाई 1961 में आंध्र प्रदेश में हुआ था.उन्हें 'ट्रिपल आर' फिल्म के 'नाटू नाटू' सॉन्ग के लिए 'ऑस्कर अवॉर्ड'और 'गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड' से नवाजा गया है. कई बार उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर अवॉर्ड्स से भी नवाजा जा चुका है.

उन्होंने 'ट्रिपल आर'के अलावा 'बाहुबली- द बिगिनिंग', 'बाहुबली 2-द कन्क्लूजन', 'मगधीरा' और 'ईगा' जैसी फिल्मों के लिए भी म्यूजिक को कंपोज किया है. राजामौली की लगभग सभी बड़ी फिल्मों का संगीत कीरावनी ने ही दिया है. वहीं हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जख्म, जिस्म, पहेली और सुर जैसी फिल्मों में यादगार संगीत दिया है.एम.एम. कीरावनी ने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और आज वे देश के सबसे सम्मानित संगीतकारों में गिने जाते हैं.

