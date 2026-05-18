जब ठंड से कांपते बच्चे को संजय दत्त ने दी थी अपनी नई जैकेट, भावुक हो गए थे पिता सुनील दत्त 

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के पिता और दिवंगत अभिनेता सुनील दत्त ने फारूक शेख के चैट शो 'जीना इसी का नाम है' पर एक बार अपने बेटे पर गर्व करते हुए एक पुराना किस्सा सुनाया. जिसने उन्हें काफी इमोशनल कर दिया था. इस शो का पुराना वीडियो अब वायरल हो रहा है और हर कोई संजय दत्त की दरियादिली का फैन हो रहा है.

सुनील दत्त ने सुनाया संजय दत्त का एक किस्सा

शो के सामने आए पुराने वीडियो में सुनील दत्त ने होस्ट फारूक शेख को यह किस्सा सुनाते हुए कहा था, 'एक बार हम दिल्ली में एक शादी में गए थे. सर्दियों का मौसम था. नरगिस (संजय की मां) ने संजय के लिए एक अच्छी जैकेट खरीदी थी. शादी में संजय ने बाहर ठंड में खड़े एक लड़के को देखा. अंदर आकर उसका खाने का मन नहीं कर रहा था. नरगिस ने पूछा कि क्या बात है, तो संजय ने कहा कि बाहर एक लड़का है, उसे बहुत ठंड लग रही है. मैं अपनी जैकेट उसे देना चाहता हूं.'

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सुनील दत्त ने बताया कि इसके बाद वे खुद संजय के साथ बाहर गए और उस गरीब लड़के को जैकेट दे दी. इस घटना ने सुनील दत्त को अपने बेटे की संवेदनशीलता पर गर्व महसूस कराया.

संजय दत्त का पिता के साथ शूटिंग एक्सपिरियंस

वही, संजय दत्त ने भी शो में अपने पिता के साथ काम करने का अनुभव साझा किया था. उन्होंने बताया कि अपनी पहली फिल्म 'रॉकी' के सेट पर पिता सुनील दत्त का बर्ताव बहुत सख्त रहता था. कश्मीर में शूटिंग के दौरान एक बार सुनील दत्त के असिस्टेंट ने संजय को खाना खाने भेज दिया, लेकिन ब्रेक का समय नहीं था. जब संजय खाना खा रहे थे, तभी लोग दौड़कर आए और बोले कि 'दत्त साहब चिल्ला रहे हैं.'

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संजय वापस सेट पर पहुंचे तो सुनील दत्त ने उन्हें जोरदार डांट लगाई. उन्होंने कहा, 'पूरी यूनिट यहां खड़ी है और तुम खाना खाने चले गए? अभी से स्टार बन गए हो क्या?' हालांकि, बाद में जब सुनील दत्त ने असिस्टेंट से पूछा, तो उसने सब कुछ संजय पर ही डाल दिया.