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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesना मेकअप, ना तामझाम…सादगी में भी गजब लगती हैं अंबानी परिवार की बूह राधिका मर्चेंट, देखें 8 तस्वीरें

ना मेकअप, ना तामझाम…सादगी में भी गजब लगती हैं अंबानी परिवार की बूह राधिका मर्चेंट, देखें 8 तस्वीरें

फैशन और स्टाइल के मामले में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट सबसे आगे हैं. राधिका का फैशन सेंस कमाल का है, वो जो भी पहनती हैं या लुक कैरी करती हैं वो ट्रेंड बन जाता है.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 21 Apr 2026 12:52 PM (IST)
फैशन और स्टाइल के मामले में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट सबसे आगे हैं. राधिका का फैशन सेंस कमाल का है, वो जो भी पहनती हैं या लुक कैरी करती हैं वो ट्रेंड बन जाता है.

राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार की बहू हैं, जो अपने आप में ही बहुत खास है. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा खास जो बनाता है वो उनका फैशन सेंस है. राधिका का लुक बेहद सिंपल होता है लेकिन स्टाइलिश होता है.

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राधिका मर्चेंट हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लुक कैरी करती हैं जो सीधा लोगों के दिल से कनेक्ट हो जाता है. उनके ड्रेसिंस सेंस सिंपल होने के साथ-साथ काफी यूनिक होता है.
राधिका मर्चेंट हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लुक कैरी करती हैं जो सीधा लोगों के दिल से कनेक्ट हो जाता है. उनके ड्रेसिंस सेंस सिंपल होने के साथ-साथ काफी यूनिक होता है.
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राधिका किसी इवेंट में शामिल हों या फिर मंदिर जाएं, वो अपने हर एक लुक से नया ट्रेंड सेट करती हुई दिखाई देती हैं.
राधिका किसी इवेंट में शामिल हों या फिर मंदिर जाएं, वो अपने हर एक लुक से नया ट्रेंड सेट करती हुई दिखाई देती हैं.
Published at : 21 Apr 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Mukesh Ambani Nita Ambani Radhika Merchant

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