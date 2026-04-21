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ना मेकअप, ना तामझाम…सादगी में भी गजब लगती हैं अंबानी परिवार की बूह राधिका मर्चेंट, देखें 8 तस्वीरें
फैशन और स्टाइल के मामले में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की छोटी बहू राधिका मर्चेंट सबसे आगे हैं. राधिका का फैशन सेंस कमाल का है, वो जो भी पहनती हैं या लुक कैरी करती हैं वो ट्रेंड बन जाता है.
राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार की बहू हैं, जो अपने आप में ही बहुत खास है. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा खास जो बनाता है वो उनका फैशन सेंस है. राधिका का लुक बेहद सिंपल होता है लेकिन स्टाइलिश होता है.
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Published at : 21 Apr 2026 12:52 PM (IST)
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