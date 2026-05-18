सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' में निरजरा का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली भूमिका चावला इन दिनों सोशल नीडिया पर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज होने के दो दशक बाद हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उन्हें देख पुरानी यादों में खो गए हैं.

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं भूमिका चावला

भूमिका चावला को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. एयरपोर्ट पर भूमिका चावला काफी सिंपल आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट टॉप के साथ ब्लैक ट्राउजर वियर किया था. नो मेकअप लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी.

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फैंस ने की तेरे नाम 2 की डिमांड

वीडियो सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार भरे रिएक्शन देने शुरू कर दिए और अपने पुराने दिनों को याद किया. कई लोगों ने बताया कि 2000 के शुरुआती दौर में वो भूमिका चावला के बड़े फैन थे, खासकर सलमान खान के साथ उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद. एक यूजर ने लिखा, 'तेरे नाम बनाओ यार.', एक फैन ने कमेंट किया,'चलो अब तेरे नाम 2 का इंतजार खत्म हुआ.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे ये सबसे मासूम हीरोइन लगती है.'

तेरे नाम के बारे में

बता दें, साल 2003 में रिलीज हुई 'तेरे नाम' सलमान खान की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है. ये इमोशनल ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी. फिल्म में भूमिका चावला ने निरजरा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. सिंपल-सीधी लड़की के उनके रोल को काफी सराहना मिली थी. इस फिल्म से ही उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में सलमान और उनकी जोड़ी को लोगो ने खूब पसंद किया था.

'तेरे नाम' के बाद भूमिका चावला एक बार फिर सलमान खान के साथ फिल्म 'दिल ने जिसे अपना कहा' में नजर आई थीं. हालांकि, इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया और साउथ सिनेमा की ओर रुख कर लिया. हाल ही में उनकी फिल्म 'यूफोरिया' रिलीज हुई, जिसे गुणशेखर ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले वह रवि मोहन के साथ फिल्म 'ब्रदर' में भी नजर आई थीं, जिसे दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. साउथ इंडस्ट्री में भूमिका चावला ने 'खुशी', 'ओक्काडू', 'सिम्हाद्री', 'जय चिरंजीवा', 'मिडिल क्लास अब्बायी' और 'बद्री' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.

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