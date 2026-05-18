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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं 'तेरे नाम' एक्ट्रेस , सालों बाद भी बला की हसीन लगती हैं भूमिका चावला, फैंस बोलें- 'तेरे नाम 2' बनाओ

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं 'तेरे नाम' एक्ट्रेस , सालों बाद भी बला की हसीन लगती हैं भूमिका चावला, फैंस बोलें- 'तेरे नाम 2' बनाओ

Bhumika Chawla Spotted Airport: 'तेरे नाम' एक्ट्रेस भूमिका चावला को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान वो काफी सिंपल लुक में नजर आई. उन्हें देखते ही फैंस तेरे नाम 2 की डिमांड करने लगें.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 18 May 2026 10:21 AM (IST)
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सलमान खान की  फिल्म 'तेरे नाम' में निरजरा का किरदार निभाकर पहचान बनाने वाली भूमिका चावला इन दिनों सोशल नीडिया पर चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज होने के दो दशक बाद हाल ही में एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उन्हें देख पुरानी यादों में खो गए हैं. 

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं भूमिका चावला 
भूमिका चावला को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. जहां से उनके कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं. एयरपोर्ट पर भूमिका चावला काफी सिंपल आउटफिट में नजर आईं. उन्होंने व्हाइट टॉप के साथ ब्लैक ट्राउजर वियर किया था. नो मेकअप लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी.

 
 
 
 
 
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फैंस ने की तेरे नाम 2 की डिमांड
वीडियो सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार भरे रिएक्शन देने शुरू कर दिए और अपने पुराने दिनों को याद किया. कई लोगों ने बताया कि 2000 के शुरुआती दौर में वो भूमिका चावला के बड़े फैन थे, खासकर सलमान खान के साथ उनकी शानदार परफॉर्मेंस के बाद. एक यूजर ने लिखा, 'तेरे नाम बनाओ यार.', एक फैन ने कमेंट किया,'चलो अब तेरे नाम 2 का इंतजार खत्म हुआ.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे ये सबसे मासूम हीरोइन लगती है.'

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं 'तेरे नाम' एक्ट्रेस , सालों बाद भी बला की हसीन लगती हैं भूमिका चावला, फैंस बोलें- 'तेरे नाम 2' बनाओ

तेरे नाम के बारे में
बता दें, साल 2003 में रिलीज हुई 'तेरे नाम' सलमान खान की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है. ये इमोशनल ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी. फिल्म में भूमिका चावला ने निरजरा का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. सिंपल-सीधी लड़की के उनके रोल को काफी सराहना मिली थी. इस फिल्म से ही उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में सलमान और उनकी जोड़ी को लोगो ने खूब पसंद किया था. 

'तेरे नाम' के बाद भूमिका चावला एक बार फिर सलमान खान के साथ फिल्म 'दिल ने जिसे अपना कहा' में नजर आई थीं. हालांकि, इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया और साउथ सिनेमा की ओर रुख कर लिया. हाल ही में उनकी फिल्म 'यूफोरिया' रिलीज हुई, जिसे गुणशेखर ने डायरेक्ट किया है. इससे पहले वह रवि मोहन के साथ फिल्म 'ब्रदर' में भी नजर आई थीं, जिसे दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था. साउथ इंडस्ट्री में भूमिका चावला ने 'खुशी', 'ओक्काडू', 'सिम्हाद्री', 'जय चिरंजीवा', 'मिडिल क्लास अब्बायी' और 'बद्री' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 18 May 2026 10:21 AM (IST)
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Bhumika Chawla Tere Naam
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