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अंबानी फैमिली ने किया रिहाना का ग्रैंड वेलकम, ईशा ने भाभी राधिका संग खेली किक्ली, देखिए Inside Photos
ग्लोबल आइकन रिहाना ने इंडिया में अपना ब्यूटी प्रोडक्ट फेंटी ब्यूटी पॉप अप लॉन्च किया. वह दो दिनों से भारत में हैं. ऐसे में अब उनका अंबानी फैमिली ने ग्रैंड वेलकम किया है.
ग्लोबल आइकन और पॉप स्टार रिहाना पिछले दो दिनों से इंडिया में हैं. वह भारत अपने ब्यूटी प्रोडक्ट फेंटी ब्यूटी पॉप अप के लॉन्च के लिए आई थीं. इंडिया में ग्रैंड वेलकम तो किया साथ ही अंबानी फैमिली ने उन्हें अपने घर पर लंच के लिए भी इनवाइट किया, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया. देखिए इनसाइड फोटोज...
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Published at : 26 Apr 2026 06:19 PM (IST)
Tags :Ambani Family Rihana Radhika Marchent
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