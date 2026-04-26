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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesअंबानी फैमिली ने किया रिहाना का ग्रैंड वेलकम, ईशा ने भाभी राधिका संग खेली किक्ली, देखिए Inside Photos

अंबानी फैमिली ने किया रिहाना का ग्रैंड वेलकम, ईशा ने भाभी राधिका संग खेली किक्ली, देखिए Inside Photos

ग्लोबल आइकन रिहाना ने इंडिया में अपना ब्यूटी प्रोडक्ट फेंटी ब्यूटी पॉप अप लॉन्च किया. वह दो दिनों से भारत में हैं. ऐसे में अब उनका अंबानी फैमिली ने ग्रैंड वेलकम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Apr 2026 06:19 PM (IST)
ग्लोबल आइकन रिहाना ने इंडिया में अपना ब्यूटी प्रोडक्ट फेंटी ब्यूटी पॉप अप लॉन्च किया. वह दो दिनों से भारत में हैं. ऐसे में अब उनका अंबानी फैमिली ने ग्रैंड वेलकम किया है.

ग्लोबल आइकन और पॉप स्टार रिहाना पिछले दो दिनों से इंडिया में हैं. वह भारत अपने ब्यूटी प्रोडक्ट फेंटी ब्यूटी पॉप अप के लॉन्च के लिए आई थीं. इंडिया में ग्रैंड वेलकम तो किया साथ ही अंबानी फैमिली ने उन्हें अपने घर पर लंच के लिए भी इनवाइट किया, जहां पर उनका ग्रैंड वेलकम किया गया. देखिए इनसाइड फोटोज...

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रिहाना का अंबानी फैमिली में ग्रैंड वेलकम हुआ. मुकेश अंबानी की बेटी ईशा और बहू राधिका मर्चेंट ने उनका जश्न के साथ वेलकम किया.
रिहाना का अंबानी फैमिली में ग्रैंड वेलकम हुआ. मुकेश अंबानी की बेटी ईशा और बहू राधिका मर्चेंट ने उनका जश्न के साथ वेलकम किया.
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फोटो में मुकेश अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट को रिहाना को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. ग्लोबल आइकन का फूलों की बारिश के साथ वेलकम किया गया.
फोटो में मुकेश अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट को रिहाना को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. ग्लोबल आइकन का फूलों की बारिश के साथ वेलकम किया गया.
Published at : 26 Apr 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Ambani Family Rihana Radhika Marchent

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