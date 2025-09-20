जुबीन गर्ग की मौत से पहले का वीडियो आया सामने, पानी में छलांग लगाते दिखे थे सिंगर
Zubeen Garg Last Video: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से उनके फैंस गहरे सदमे में हैं. इसी बीच उनके आखिरी पलों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसने सबको फिर भावुक कर दिया है.
बॉलीवुड और असमिया सिंगर जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे. सिंगर के साथ अब स्कूबा डाइविंग करते हुए एक हादसा हो गया था. जिसमें उनकी जान चली गई. इस खबर से सिर्फ सिंगर के फैन ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री सदमे में हैं. हर कोई सोशल मीडिया पर सिंगर को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं. इसी बीच जुबीन गर्ग के आखिरी पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसे देख फैंस भावुक होते दिखे.
जुबीन गर्ग का आखिरी वीडियो आया सामने
सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में जुबीन गर्ग क्रूज पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आए. इसके बाद सिंगर वीडियो में लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में सिंगर के साथ मौजूद लोग उन्हें चियर कर रहे हैं. वहीं, इस दौरान उनके साथी उन्हें चियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं. खबरों के अनुसार इसके बाद सिंगर दूसरीबार बिना लाइफ जैकेट के ही समुद्र में कूद गए थे.
रेस्टोरेंट में गाना गाते दिखे थे सिंगर
वहीं इससे पहले भी जुबीन गर्ग का सिंगापुर से एक वीडियो सामने आया था. जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में नजर आए थे. जहां वो एक ग्रुप के साथ गाना गाते हुए दिखाई दिए थे. बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिंगर की मौत से सिर्फ 18 मिनट पहले का ही है.
Sharing an update:— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 20, 2025
I will be going to Delhi later today to receive our beloved Zubeen’s mortal remains from Singapore. From there we will immediately bring him back to Guwahati , hopefully by 6 am. pic.twitter.com/16Puubfd0T
गुवाहाटी में होगा अंतिम संस्कार
बता दें कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी. जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि जुबीन के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर इंडिया में लाया जाएगा. फिर वो गुवाहाटी पहुंचेगा. सिंगर का पार्थिव शरीर सरुसजाई स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. बताते चलें कि ज़ुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस सिंगर के मैनेजर से भी पूछताछ करेगी.
