हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'

वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'

Vera Bedi Viral Pics: बॉलीवुड के फेमस विलेन रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी की कुछ तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिनकी तुलना लोग एक्ट्रेस करीना कपूर से कर रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 20 Sep 2025 05:16 PM (IST)

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. हाल ही में सीरीज का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था. जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. लेकिन इनमें सारी लाइमलाइट कई फिल्मों में विलेन का रोल निभा चुके एक्टर रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी ने चुरा ली. वेरा की खूबसूरती और नीली आंखों ने हर किसी को दीवाना बना रखा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी तुलना यंग करीना से भी करते दिखे. लेकिन बेबो के फैंस को ये बात रास नहीं आई.

करीना कपूर से हुई वेरा की तुलना

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर से वेरा बेदी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इस इवेंट में वेरा ब्लैक ड्रेस में नजर आई थी. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. वेरा की ये नीली आंखें उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. वेरा का लुक देख कुछ लोगों को 90s की करीना याद आ गई. लोगों ने कहा कि ये तो 'लिटिल करीना' हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood Videos (@instantbollywoodvideos)

बेबो को फैंस ने भड़कते हुए क्या कहा?

लेकिन करीना कपूर को ये बात पसंद नहीं आ रही. उन्होंने कमेंट सेक्शन को बेबो की तारीफ से भर दी. एक यूजर ने लिखा कि, ‘करीना कपूर जैसा कोई नहीं है..’, दूसरे ने लिखा कि, ‘नहीं बेबो तो बेबो है..’, एक ने लिखा कि, ‘हमेशा बेबो..’


वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं

लाइमलाइट से दूर रहती हैं वेरा बेदी

बता दें कि वेरा बेदी के पिता रजत बेदी स्टार हैं. लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट है. वेरा 18 साल की हो चुकी हैं. उनका सारा ध्यान फिलहाल पढ़ाई पर ही है. रजत बेदी की बात करें तो वो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में खास रोल निभा रहे हैं. आर्यन खान की ये सीरीज लोगों को खूब पसंद भी आ रही है.

एक गिलास वाइन में ये अजीब हरकत करने लगते हैं अक्षय, खुद खोली पोल, बोले - ‘मैं औकात पर आ जाता हूं..’

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 20 Sep 2025 05:16 PM (IST)
Tags :
Bollywood KAREENA KAPOOR Vera Bedi
