वेरा बेदी की करीना कपूर से हुई तुलना, तो भड़के यूजर्स, बोले- 'बेबो जैसा कोई नहीं'

आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है. हाल ही में सीरीज का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया था. जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हुए थे. लेकिन इनमें सारी लाइमलाइट कई फिल्मों में विलेन का रोल निभा चुके एक्टर रजत बेदी की बेटी वेरा बेदी ने चुरा ली. वेरा की खूबसूरती और नीली आंखों ने हर किसी को दीवाना बना रखा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनकी तुलना यंग करीना से भी करते दिखे. लेकिन बेबो के फैंस को ये बात रास नहीं आई.

करीना कपूर से हुई वेरा की तुलना

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के प्रीमियर से वेरा बेदी की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. इस इवेंट में वेरा ब्लैक ड्रेस में नजर आई थी. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया. वेरा की ये नीली आंखें उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है. वेरा का लुक देख कुछ लोगों को 90s की करीना याद आ गई. लोगों ने कहा कि ये तो 'लिटिल करीना' हैं.

बेबो को फैंस ने भड़कते हुए क्या कहा?

लेकिन करीना कपूर को ये बात पसंद नहीं आ रही. उन्होंने कमेंट सेक्शन को बेबो की तारीफ से भर दी. एक यूजर ने लिखा कि, ‘करीना कपूर जैसा कोई नहीं है..’, दूसरे ने लिखा कि, ‘नहीं बेबो तो बेबो है..’, एक ने लिखा कि, ‘हमेशा बेबो..’





लाइमलाइट से दूर रहती हैं वेरा बेदी

बता दें कि वेरा बेदी के पिता रजत बेदी स्टार हैं. लेकिन वो लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट है. वेरा 18 साल की हो चुकी हैं. उनका सारा ध्यान फिलहाल पढ़ाई पर ही है. रजत बेदी की बात करें तो वो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में खास रोल निभा रहे हैं. आर्यन खान की ये सीरीज लोगों को खूब पसंद भी आ रही है.

