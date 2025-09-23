हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, दी गई 21 तोपों की सलामी, सड़कों पर उतरा जन सैलाब

जुबीन गर्ग का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, दी गई 21 तोपों की सलामी, सड़कों पर उतरा जन सैलाब

सिंगर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार हो गया है. उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे. जुबीन को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 23 Sep 2025 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे. 23 सितंबर को उनका राजकीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जुबीन का अंतिम संस्कार उनकी छोटी बहन पाल्मी बोरठाकुर ने किया. उनके अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा. जुबीन की पत्नी पार्थिव शरीर के पास हाथ जोड़े बैठे और फूट-फूटकर रोती नजर आई. जुबीन को अलविदा कहने के लिए उनके डॉग भी पहुंचे. वो पत्नी के साथ ताबूत तक गए.

मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी जुबीन के अंतिम संस्कार में पहुंचे. खबरें हैं कि शमशान में जुबीन गर्ग के फैन्स ने उनका फेमस गाना 'Mayabini' गाते रहे.

जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद से पूरे असम में शोक की लहर है. फैंस जुबीन के चले जाने से टूट गए. उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

दो बार हुआ पोस्टमार्टम
जुबिन गर्ग के दो पोस्टमार्टम हुए. पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था और दूसरा मंगलवार को भारत में हुआ था. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनका दूसरा पोस्टमार्टम हुआ.

जुबीन गर्ग की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

जब जुबीन का पार्थिव शरीर जैसे ही गुवाहाटी पहुंचा था, सड़कों पर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा था. फैंस ने जुबीन दा अमर रहे के नारे भी लगाए. उनके फैंस ने उनके फेवरेट गाने गाए. फैंस पूरी तरह टूट गए थे. वहीं उनकी पत्नी गरिमा सय्किया गर्ग का भी रो-रोकर बुरा हाल है. वो खुद को संभाल नहीं पा रही थीं. जुबीन की पत्नी का रोते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आया तो फैंस भी इमोशनल हो गए. 

जुबीन गर्ग की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. जुबीन की लिगेसी को बनाए रखने के लिए उनके पांव के निशान लिए गए और उनका ई-प्रिंट बनाया गया. 

 

और पढ़ें
Published at : 23 Sep 2025 01:48 PM (IST)
Tags :
Zubeen Garg
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement

वीडियोज

Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार
I Love Muhammad Controversy: UP, Uttarakhand में 'बुलडोजर' एक्शन, कई गिरफ्तार
I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
हेल्थ
Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Azam Khan Release LIVE: सीतापुर से आगे बढ़ते ही समर्थकों ने आजम खान का किया स्वागत, सपाईयों में खुशी की लहर
LIVE: सीतापुर से आगे बढ़ते ही समर्थकों ने आजम खान का किया स्वागत, सपाईयों में खुशी की लहर
नौकरी
Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget