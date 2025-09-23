सिंगर जुबीन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे. 23 सितंबर को उनका राजकीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ अंतिम संस्कार किया गया. जुबीन का अंतिम संस्कार उनकी छोटी बहन पाल्मी बोरठाकुर ने किया. उनके अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ा. जुबीन की पत्नी पार्थिव शरीर के पास हाथ जोड़े बैठे और फूट-फूटकर रोती नजर आई. जुबीन को अलविदा कहने के लिए उनके डॉग भी पहुंचे. वो पत्नी के साथ ताबूत तक गए.

मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी जुबीन के अंतिम संस्कार में पहुंचे. खबरें हैं कि शमशान में जुबीन गर्ग के फैन्स ने उनका फेमस गाना 'Mayabini' गाते रहे.

जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद से पूरे असम में शोक की लहर है. फैंस जुबीन के चले जाने से टूट गए. उनकी पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

दो बार हुआ पोस्टमार्टम

जुबिन गर्ग के दो पोस्टमार्टम हुए. पहला पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ था और दूसरा मंगलवार को भारत में हुआ था. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनका दूसरा पोस्टमार्टम हुआ.

The final goodbye to the legend, #BelovedZubeen.



You will always be alive in our hearts and thoughts https://t.co/OXX9dahneM — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025

The last time that I got to see #BelovedZubeen. From now on he will live in Assam’s soul , mind and hearts... pic.twitter.com/uRIExoGO7e — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025

जुबीन गर्ग की पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

जब जुबीन का पार्थिव शरीर जैसे ही गुवाहाटी पहुंचा था, सड़कों पर फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा था. फैंस ने जुबीन दा अमर रहे के नारे भी लगाए. उनके फैंस ने उनके फेवरेट गाने गाए. फैंस पूरी तरह टूट गए थे. वहीं उनकी पत्नी गरिमा सय्किया गर्ग का भी रो-रोकर बुरा हाल है. वो खुद को संभाल नहीं पा रही थीं. जुबीन की पत्नी का रोते हुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जब सामने आया तो फैंस भी इमोशनल हो गए.

जुबीन गर्ग की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. जुबीन की लिगेसी को बनाए रखने के लिए उनके पांव के निशान लिए गए और उनका ई-प्रिंट बनाया गया.