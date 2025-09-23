एक्टर राजेश खट्टर ने फिल्मों और टीवी में धमाल मचाया है. उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया और कई निगेटिव रोल्स से पहचान पाई. इसके अलावा वो हिंदी में फिल्में डब करते हैं. वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं.

राजेश खट्टर की नेटवर्थ

राजेश काफी चर्चित वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं. राजेश खट्टर ने काफी शोहरत भी बनाई है और वो करोड़ों में कमाई करते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वो 11.3 करोड़ रुपये है.

राजेश खट्टर की जर्नी पर एक नजर

बता दें कि राजेश को निगेटिव रोल्स करके नेम-फेम मिला था. उन्होंने 1992 में बॉलीवुमड में कदम रखा था. वो फिल्म नगीना और लुटेरा में नजर आए थे. इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया. उन्हें शाहरुख खान की फिल्म डॉन में सिंघानिया के रोल के लिए जाना जाता है. उन्होंने फिर डॉन 2, खिलाड़ी 786, रेस 2, एक मैं और एक तू, एक्शन जैक्शन जैसी फिल्मों में काम किया.

राजेश खट्टर ने आवाज का बिखेरा जादू

राजेश खट्टर ने कई दिग्गज हॉलीवुड एक्टर्स को डब किया है. उन्होंने पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जॉनी डेप के कैरेक्टर जैक स्पैरो के लिए हिंदी डब किया. इसके अलावा वो फिल्म आयरन मैन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के रोल टॉन स्टार्क के लिए भी हिंदी डब कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने कई एनिमेशन कैरेक्टर्स के लिए भी आवाज दी है. राजेश की आवाज को फैंस पसंद करते हैं.

राजेश के टीवी करियर की बात करें तो वो जुनून, आहट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कुमकुम- एक प्यारा सा बंधन जैसे तमाम शोज किए हैं. वो शोज बेहद और बेपनाह में भी नजर आए. बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उन्होंने फ्रेंच टीवी सीरीज Fais pas ci, Fais pas ça में भी काम किया है.

