हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजुबीन गर्ग की मौत के मामले में मैनेजर पर सख्त कार्रवाई, पुलिस ने लगाईं हत्या से जुड़ी धाराएं

जुबीन गर्ग की मौत के मामले में मैनेजर पर सख्त कार्रवाई, पुलिस ने लगाईं हत्या से जुड़ी धाराएं

Zubeen Garg Death Case: दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की अचानत मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. असम पुलिस ने मैनेजर के खिलाफ हत्या की धाराएं लगाई हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 02 Oct 2025 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की अचानक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. उनकी मौत की जांच चल रही है. इस केस की जांच में असम पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) जुटी है.हाल ही में इस केस में दो लोगों, श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा को गिरफ्तार किया गया था. सीआईडी ने दोनों पर हत्या की धाराएं लगाई हैं. इसके साथ ही छह लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

सीआईडी ​​और एसआईटी के विशेष पुलिस महानिदेशक एमपी गुप्ता ने बताया कि सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के केस में सीआईडी ​​ने बीएनएस धारा 61(2)/105/106(1)/103 के तहत केस दर्ज किया है. इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 6 अक्टूबर को सीआईडी ​​के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

6 और लोगों से होगी पूछताछ
एमपी गुप्ता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा- 'जांच जारी है. हमने दो लोगों श्यामकनु महंत और सिद्धार्थ सरमा को गिरफ्तार किया है. उनसे पूछताछ जारी है. मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी. इस केस में हमने कुछ नई धाराएं भी जोड़ी हैं. उसके बारे में अभी बता नहीं सकता. हमने नोटिस जारी कर छह अन्य लोगों को 6 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है. हम उनसे जरूर पूछताछ करेंगे.'

जुबीन गर्ग की पत्नी ने कही ये बात
दूसरी तरफ जुबीन गर्ग की पत्नी ने एक इंटरव्यू में उनकी मौत पर कई सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि जब मैनेजर वोां मौजूद था तो जुबीन की सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखा गया. वो पिछले टूर से थक गए थे, फिर भी उन्हें स्कूबा डाइविंग के लिए ले जाया गया. उनकी पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा- 'वो दिन में आमतौर पर सोते थे. शायद उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया होगा. मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन्हें दवाइयां दी गई थीं या नहीं.'

मैनेजर ने कहा कि जुबीन को पानी के अंदर पहली बार दौरा पड़ा था, जबकि उन्हें दिल से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी. इसके साथ ही गरिमा ने प्रशासन से अपने पति और सिंगर जुबीन की मौत की गहराई से जांच करने की अपील की है.

Published at : 02 Oct 2025 07:01 PM (IST)
Siddharth Sharma Zubeen Garg Zubeen Garg Death Shyamkanu Mahanta
