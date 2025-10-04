दुर्घटना नहीं साजिश से हुई थी जुबीन गर्ग की मौत! बैंडमेट ने लगाया जहर देने का आरोप

19 सितंबर को म्यूजिक आईकॉन और सिंगर जुबीन गर्ग के निधन के खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. सिंगर की अचानक आई मौत की खबर से परिवार वालों और फैंस के साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को भी बहुत बड़ा झटका लगा था. लेकिन अब उनके डेथ के केस में एक नया मोड़ आया है. यहां जानिए सभी डिटेल्स.

जुबीन गर्ग को दिया गया था जहर?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की मानें तो जुबीन गर्ग के करीबी और उनके बैंडमेट शिखर ज्योति गोस्वामी ने दिवगंत सिंगर के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और इवेंट ऑर्गनाइजर पर जुबीन गर्ग को जहर देने का आरोप लगाया है.

शिखर ज्योति ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को सेक्शन 175 BNSS के तहत एक स्टेटमेंट देते हुए बताया कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंता ने जुबीन गर्ग को जहर दिया और अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए जानबूझकर एक फॉरेन वेन्यू सिलेक्ट किया.

इतना ही नहीं शिखर ज्योति गोस्वामी ने तो ये तक दावा किया है कि मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने उन्हें क्लियरली ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो किसी के साथ भी याॅट के विडियोज शेयर ना करें.

इसके साथ ही जुबीन गर्ग के करीबी बैंडमेट ने ये दावा किया कि स्कूबा डाइविंग के दौरान मैनेजर शर्मा ने जबरदस्ती याॅट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया जिससे वो खतरनाक तरीके से डगमगाने लगी और सबकी जान खतरे में पड़ गई थी.



मैनेजर की संदिग्ध गतिविधियों ने पैदा किया शक

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में ये बताया गया है कि शिखर ज्योति गोस्वामी ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर आरोप लगाया कि याॅट आउटिंग के दौरान उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को किसी भी ड्रिंक का अरेंजमेंट करने से मना किया था. बल्कि शर्मा ने खुद इन सभी चीजों का इंतजाम किया. दूसरी संदिग्ध गतिविधि के बारे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बताते हुए गोस्वामी ने खुलासा किया कि जुबीन गर्ग के मौत के आखिरी कुछ पलों में सिंगर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे. उनके मुंह और नाक से झाग भी निकल रहा था जिसे मैनेजर ने एसिड रिफ्लक्स बताकर सबको गुमराह किया और 'जाबो दे, जाबो दे' (उसे जाने दो, उसे जाने दो) चिल्ला रहा था. बैंडमेट का ये स्टेटमेंट अब जांच का केंद्र बन चुका है. यहां तक कि शिखर ज्योति गोस्वामी ने ये भी दावा किया कि जुबीन गर्ग एक एक्सपर्ट से थे और उनकी मौत डूबने से तो बिल्कुल नहीं हो सकती. सिंगर ने खुद उनके बैंडमेट शिखर ज्योति गोस्वामी और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को स्विमिंग की ट्रेनिंग दी थी.



जुबीन गर्ग के मैनेजर को किया गया गिरफ्तार

टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन गर्ग के मैनेजर को मर्डर की इल्जाम में अरेस्ट किया गया है. सिंगर के बैंडमेट ने ये दावा किया है कि वो एक्सपर्ट स्विमर थे और स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें जहर दिया गया था. तो वहीं जुबीन गर्ग के लंबे समय से मैनेजर रहे सिद्धार्थ शर्मा ने इन सिम्पटम्स के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया.

जब जुबीन गर्ग के मुंह से झाग निकलने लगी तो मैनेजर ने उसे एसिड रिफ्लक्स बताकर लोगों को घबराने से मना किया. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रिमांड नोट में ये हाइलाइट किया गया है कि जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा इन्वेस्टिगेशन के दौरान लिकर सप्लाई और अपनी तरफ से कोई भी सफाई देने में असमर्थ रहे जिस वजह से ये अब एक क्रिमिनल केस बन गया है.

इसके बाद 1 अक्टूबर को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा मैनेजर सिद्धार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया. रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिवगंत सिंगर के मैनेजर को क्रिमिनल साजिश, हत्या और गैर इरादान हत्या जैसे गंभीर आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है. जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है परिवार वालों समेत फैंस की भी न्याय की डिमांड बढ़ रही है सभी चाहते हैं कि दिवगंत सिंगर जुबीन गर्ग को उनका इंसाफ मिल सके.