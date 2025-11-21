बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा जीनत अमान ने 19 नवंबर को अपना 74वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. हालांकि जीनत अपना जन्मदिन बिना किसी शोर-शराबे के मनाना पसंद करती हैं, लेकिन इस बार उनकी एक दोस्ट ने उनके लिए पार्टी होस्ट की थी. इस दौरान उन्होंने ने केवल केक काटा बल्कि खूब डांस भी किया. पार्टी में मौजूद अर्चना पूरन सिंह ने वीडियो शेयर कर ज़ीनत अमान के बर्थडे बैश की इनसाइड झलक दिखाई है.

ज़ीनत अमान के बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो

गुरुवार को, अर्चना ने इंस्टाग्राम पर ज़ीनत अमान के बर्थडे बैश का एक वीडियो शेयर किया. इस क्लिप में, ज़ीनत चॉकलेट केक काटती नज़र आ रही हैं, जबकि उनके आस-पास मौजूद गेस्ट म्यूजिक की धुन पर थिरक रहे हैं और 'हैप्पी बर्थडे' गा रहे हैं. वीडियो में ज़ीनत और अर्चना के बीच एक प्यारी सी बातचीत भी दिखाई दे रही है. इस दौरान येलो कलर के सूट में बेहद जंच रही जीनत ने तस्वीरों के लिए पोज़ भी दिया.

जीनत संग अर्चना ने किया दम मारो दम पर डांस

वीडियो शेयर करते हुए, अर्चना ने ये भी बताया कि उन्होंने पार्टी में ज़ीनत के साथ उनके फेमस गाने दम मारो दम पर डांस भी किया था. अर्चना ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे ज़ीनत, कल रात आपके साथ दम मारो दम पर डांस करना मेरे लिए इस शाम का सबसे यादगार पल था. काश मैं इसे कैमरे में कैद कर पाती. उस इंसान को ढेर सारा प्यार जिसने हमेशा अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी है और लाखों लोगों के लिए, जिनमें मैं भी शामिल हूं, एक आइकॉन बनी हुई है! ज़ी, तुम्हें प्यार, हंसीं और अच्छी सेहत से भरपूर एक शानदार साल की शुभकामनाएं!"

जीनत ने भी शेयर की अपने बर्थडे बैश की तस्वीरें

ज़ीनत अमान ने भी घर पर केक और फूलों के साथ अपने इस प्यारे से जश्न की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, "मोमबत्तियां, फूल और केक, ओह माय! सूरज के एक और चक्कर का जश्न मनाया, जैसा कि मैं हमेशा मनाती हूं - बच्चों और लिली के साथ. "उन्होंने आगे लिखा, "मैं हमेशा जश्न को छोटा ही रखती हूं, लेकिन कल रात मुझे अपनी प्यारी दोस्त पम्मी की पार्टी में जाना पड़ा.ओह गॉड! उन बड़े-बड़े पंजाबियों ने मुझे केक काटने और नाचने पर मजबूर कर दिया, जैसा मैंने बरसों से नहीं किया था! और तो और, उन्होंने माइक्रोफ़ोन पर मेरे बर्थडे की अनाउंसमेंट करते मुझे बहुत शर्मिंदा भी किया. नॉर्मल से हटकर यह सब करना बहुत मज़ेदार था, लेकिन मुझे फिर से एकांतप्रिय होने की भी खुशी है."

जीनत अमान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

अभिनेत्री को आखिरी बार नेटफ्लिक्स सीरीज़ द रॉयल्स में देखा गया था. वह अब फराज आरिफ अंसारी की फील्म बन टिक्की में शबाना आज़मी और अभय देओल के साथ नज़र आएंगी. मनीष मल्होत्रा ​​के स्टेज 5 प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फ़िल्म का वर्ल्ड प्रीमियर जनवरी 2025 में 36वें पाम स्प्रिंग्स अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में हुआ था.