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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बम फूटे ल्यारी में पर धुआं उड़ा बांद्रा से जुहू में', 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद जाकिर खान का बॉलीवुड पर तंज, बोले- ‘सबकी जली तो है..'

'बम फूटे ल्यारी में पर धुआं उड़ा बांद्रा से जुहू में', 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद जाकिर खान का बॉलीवुड पर तंज, बोले- ‘सबकी जली तो है..'

Zakir Khan On Dhurandhar: कॉमेडियन जाकिर खान ने एक अवॉर्ड शो में धुरंधर 2 की सक्सेस के बाद बॉलीवुड पर तंज कसा. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Apr 2026 11:05 AM (IST)
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फिल्ममेकर आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’  न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों में पहाड़ जैसी कमाई कर इतिहास रच दिया है. 18वें दिन इसने बॉलीवुड में 1000 करोड़ के क्लब की शुरुआत करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इन सबके बीच  कॉमेडियन ज़ाकिर खान ने धुरंधर 2 की सफलता को लेकर इशारों-इशारों में कह दिया कि बॉलीवुड के कई लोगों को इस फिल्म की सक्सेस से जलन तो हुई है.

ज़ाकिर खान ने धुरंधर को लेकर बॉलीवुड पर कसा तंज
रविवार को, ज़ाकिर चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में आलिया भट्ट और सुनील ग्रोवर के साथ होस्ट के तौर पर स्टेज पर आए थे. अब, सेरेमनी के कई क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें एक क्लिप में ज़ाकिर खान आदित्य धर की धुरंधर फ्रैंचाइज़ी की ब्लॉकबस्टर सफलता पर बॉलीवुड पर मजाक में तंज कसते हुए दिख रह हैं. बता दें कि रणवीर सिंह स्टाररओरिजिनल फिल्म और इसके सीक्वल दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, और बड़ी कमर्शियल हिट बनी हैं.

क्लिप में जाकिर कहते हुए नजर आ रहे हैं, "आप कितने ही बधाई पोस्ट डाल दें, कितनी ही कहानी डाल दें, कितने ही इंटरव्यू में आप बोल दें मेरी फेवरेट फिल्म, मगर सच तो यह है कि धुरंधर से सबकी जलती तो है." उन्होंने आगे मज़ाक में कहा, "बम फिल्म में फूटे ल्यारी में पर धुआं उड़ा है बांद्रा से जुहू में."

 

सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप
यह क्लिप सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है. एक ने लिखा, “बहुत बुरा पल क्योंकि वे एडिट करके अपने चेहरे को हंसते हुए नहीं दिखा सकते.” दूसरे ने लिखा, “यह सच है जिस पर कोई हंसी नहीं है.” एक ने कहा, “ज़ाकिर खान फैक्ट्स उगल रहे हैं.” एक कमेंट में लिखा था, “ज़ाकिर खान प्लीज़ हैजिटेट.” एक ने पोस्ट में लिखा, “ज़ाकिर खान बस मुंबई ब्रिगेड के उन लोगों को एक्सपोज़ कर रहे हैं जो धुरंधर मूवी से जल गए थे.”


बम फूटे ल्यारी में पर धुआं उड़ा बांद्रा से जुहू में', 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद जाकिर खान का बॉलीवुड पर तंज, बोले- ‘सबकी जली तो है..


बम फूटे ल्यारी में पर धुआं उड़ा बांद्रा से जुहू में', 'धुरंधर' की सक्सेस के बाद जाकिर खान का बॉलीवुड पर तंज, बोले- ‘सबकी जली तो है..

धुरंधर फैंचाइजी के बारे में
इस डुओलॉजी का पहला पार्ट धुरंधर’ दिसंबर 2025 में रिलीज़ हुआ था और इसने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई थी और ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं अब इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर द रिवेंज’ था, ने अपने प्रीक्वल को भी मात दे दी है. महज 18 दिनों में धुरंधर 2 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है और वर्ल्डवाइड ये 1600 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, आर. माधवन और संजय दत्त अहम रोल में हैं.

Published at : 06 Apr 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Aditya Dhar Zakir Khan Ranveer SIngh Dhurandhar Screen Awards 2026
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