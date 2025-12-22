हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडYear Ender 2025: साल 2025 में राम कपूर से फराह खान तक, इन सेलेब्स ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंकाया

Year Ender 2025: साल 2025 में राम कपूर से फराह खान तक, इन सेलेब्स ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंकाया

Year Ender 2025: बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया के चहेते सितारे ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर दिया.वजन कम हो या स्टाइल में बदलाव, इन सितारों के बदलाव से फैंस को फिर से इंस्पिरेशन मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

2025 कई लोगों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन कुछ टीवी सितारों के लिए यह साल खुद को बदलने का साल बन गया. मुश्किलों के बावजूद इन एक्टर्स ने अपनी लाइफस्टाइल बदली, हेल्दी आदतें अपनाईं और ऐसा 'वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन' दिखाया कि हर कोई देखता ही रह गया. पतली कमर, बढ़ता कॉन्फिडेंस और नया अंदाज, इन सितारों ने साबित कर दिया कि मेहनत रंग लाती है. आइए नज़र डालते हैं 2025 के सबसे शानदार और इंस्पायरिंग टीवी सेलेब वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पर, जिन्होंने फैंस को हैरान कर दिया.

डाइट नहीं, बल्कि अपनी सोच बदली
राम कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से सबको हैरान कर दिया. ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ के एक्टर ने मेहनत और अपने डेली रूटिन को फॉलो कर अपना 55 किलो वजन कम किया. हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने क्रैश डाइट नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बदली.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ram Kapoor (@iamramkapoor)

 

साइरस ब्रोचा से बातचीत में राम ने बताया कि वह करीब 20 साल तक 140 किलो वजन के साथ रहे. इस बार उन्होंने डाइट नहीं, बल्कि अपनी सोच बदली, और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता बनी. इसके अलावा, राम कपूर ने बताया कि वह दिन में सिर्फ दो बार खाना खाते हैं. उन्होंने कहा, “चाहे मैं रात दो बजे तक पार्टी ही क्यों न करूं, सूरज ढलने के बाद मैं कुछ नहीं खाता। बस यही मेरा नियम है.”

हेल्दी टाइट बनाया और लाइफस्टाइल बदली
कपिल शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें वह पहाड़ों में जॉगर्स, टी-शर्ट, जैकेट और हेडफोन पहनकर दौड़ते नजर आए. यह वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई लोग उनकी फिटनेस देख हैरान रह गए. कपिल के फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटेजा ने गुंजनशाउट्स के साथ एक पॉडकास्ट में उनके फिटनेस सीक्रेट का खुलासा किया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kapil Sharma (@kapilsharma)

 

योगेश भाटेजा ने बताया कि कपिल ने 21-21-21 फिटनेस रूल फॉलो किया. इसका मतलब है मजबूत सोच के साथ खुद को कुछ समय के लिए पूरी तरह फिटनेस को समर्पित किया. अगले 21 दिनों में डाइट पर सख्त कंट्रोल और बदलाव किए गए. आखिरी 21 दिनों में उन चीजों से दूरी बनाई गई, जिनसे शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता

4:30 बजे उठ कर करती हैं हाइड्रो वर्कआउट
फराह खान अपने अनोखे अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं और यही बात उनकी फिटनेस जर्नी में भी दिखी. उन्होंने अपने वेट लॉस से सबको चौंका दिया.उनके फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटेजा ने बताया कि फराह शाम 4:30 बजे हाइड्रो वर्कआउट करती थीं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder)

 

इसके बाद फराह खान हर सुबह करीब 9:15 बजे जिम जाती थीं. पानी में वर्कआउट करना उन्हें पसंद था, क्योंकि यह मज़ेदार होने के साथ जोड़ों के लिए भी अच्छा होता है. इसके अलावा, फराह ने अपनी डाइट पर ध्यान रखा और ट्रेडमिल की जगह सीढ़ियां चढ़ना चुना. उनकी नियमित मेहनत का नतीजा साफ दिखा.

और पढ़ें
Published at : 22 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Farah Khan Ram Kapoor KAPIL SHARMA New Year 2026 Year Ender 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी-झारखंड तक... उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानें किस राज्य में कैसे हालात
कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी-झारखंड तक... उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानें किस राज्य में कैसे हालात
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
Advertisement

वीडियोज

बागी बेटी की KILLER मोहब्बत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (21.12.2025) | KFH
Ambikapur Road: रातों रात 6 लाख की लागत से बनी सड़क कैसे हुई खराब? | ABP News
UP Encounter: मुख्यमंत्री योगी का एनकाउंटर शो..ON है | CM Yogi | BJP | Breaking | ABP News
UP की कोडीन फाइट...कौन Wrong कैन Right? | Uttar Pradesh | News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी-झारखंड तक... उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानें किस राज्य में कैसे हालात
कश्मीर, हिमाचल से लेकर यूपी-झारखंड तक... उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप, जानें किस राज्य में कैसे हालात
महाराष्ट्र
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
जम्मू कश्मीर: 'उमर खालिद ने कोई गलत बात नहीं बोली थी', PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान वायरल
क्रिकेट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
T20 इंटरनेशनल में सबसे लो स्कोरिंग मैच, दोनों टीमें मिलाकर बना पाई बस 23 रन, देखें शर्मनाक रिकॉर्ड की लिस्ट
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
प्रियंका चोपड़ा बैक टू बैक नजर आएंगी इन 4 फिल्मों में, बॉक्स ऑफिस पर आएगा सबसे बड़ा तूफान
विश्व
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
बांग्लादेश हिंसा के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, अगले नोटिस तक नहीं होगा ये काम
ट्रेंडिंग
बांग्लादेश में क्रिकेट स्टेडियम बना जंग का मैदान, मैच देखने आए फैंस ने जमकर की मारपीट- वीडियो वायरल
बांग्लादेश में क्रिकेट स्टेडियम बना जंग का मैदान, मैच देखने आए फैंस ने जमकर की मारपीट- वीडियो वायरल
हेल्थ
Blue Turmeric: प्रियंका गांधी रोज खाती हैं नीली हल्दी, आप भी जान लीजिए इसके फायदे
प्रियंका गांधी रोज खाती हैं नीली हल्दी, आप भी जान लीजिए इसके फायदे
जनरल नॉलेज
Unconquered Indian Forts: भारत के वो किले जिन्हें कभी नहीं जीत पाए अंग्रेज, जानकर होगा गर्व
भारत के वो किले जिन्हें कभी नहीं जीत पाए अंग्रेज, जानकर होगा गर्व
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget