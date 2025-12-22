Year Ender 2025: साल 2025 में राम कपूर से फराह खान तक, इन सेलेब्स ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको चौंकाया
Year Ender 2025: बॉलीवुड से लेकर टीवी की दुनिया के चहेते सितारे ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सबको हैरान कर दिया.वजन कम हो या स्टाइल में बदलाव, इन सितारों के बदलाव से फैंस को फिर से इंस्पिरेशन मिला.
2025 कई लोगों के लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन कुछ टीवी सितारों के लिए यह साल खुद को बदलने का साल बन गया. मुश्किलों के बावजूद इन एक्टर्स ने अपनी लाइफस्टाइल बदली, हेल्दी आदतें अपनाईं और ऐसा 'वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन' दिखाया कि हर कोई देखता ही रह गया. पतली कमर, बढ़ता कॉन्फिडेंस और नया अंदाज, इन सितारों ने साबित कर दिया कि मेहनत रंग लाती है. आइए नज़र डालते हैं 2025 के सबसे शानदार और इंस्पायरिंग टीवी सेलेब वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन पर, जिन्होंने फैंस को हैरान कर दिया.
डाइट नहीं, बल्कि अपनी सोच बदली
राम कपूर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट से सबको हैरान कर दिया. ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ के एक्टर ने मेहनत और अपने डेली रूटिन को फॉलो कर अपना 55 किलो वजन कम किया. हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने क्रैश डाइट नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बदली.
साइरस ब्रोचा से बातचीत में राम ने बताया कि वह करीब 20 साल तक 140 किलो वजन के साथ रहे. इस बार उन्होंने डाइट नहीं, बल्कि अपनी सोच बदली, और यही उनकी सबसे बड़ी सफलता बनी. इसके अलावा, राम कपूर ने बताया कि वह दिन में सिर्फ दो बार खाना खाते हैं. उन्होंने कहा, “चाहे मैं रात दो बजे तक पार्टी ही क्यों न करूं, सूरज ढलने के बाद मैं कुछ नहीं खाता। बस यही मेरा नियम है.”
हेल्दी टाइट बनाया और लाइफस्टाइल बदली
कपिल शर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें वह पहाड़ों में जॉगर्स, टी-शर्ट, जैकेट और हेडफोन पहनकर दौड़ते नजर आए. यह वीडियो सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा का विषय बन गया. कई लोग उनकी फिटनेस देख हैरान रह गए. कपिल के फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटेजा ने गुंजनशाउट्स के साथ एक पॉडकास्ट में उनके फिटनेस सीक्रेट का खुलासा किया.
योगेश भाटेजा ने बताया कि कपिल ने 21-21-21 फिटनेस रूल फॉलो किया. इसका मतलब है मजबूत सोच के साथ खुद को कुछ समय के लिए पूरी तरह फिटनेस को समर्पित किया. अगले 21 दिनों में डाइट पर सख्त कंट्रोल और बदलाव किए गए. आखिरी 21 दिनों में उन चीजों से दूरी बनाई गई, जिनसे शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता
4:30 बजे उठ कर करती हैं हाइड्रो वर्कआउट
फराह खान अपने अनोखे अंदाज़ के लिए जानी जाती हैं और यही बात उनकी फिटनेस जर्नी में भी दिखी. उन्होंने अपने वेट लॉस से सबको चौंका दिया.उनके फिटनेस ट्रेनर योगेश भाटेजा ने बताया कि फराह शाम 4:30 बजे हाइड्रो वर्कआउट करती थीं.
इसके बाद फराह खान हर सुबह करीब 9:15 बजे जिम जाती थीं. पानी में वर्कआउट करना उन्हें पसंद था, क्योंकि यह मज़ेदार होने के साथ जोड़ों के लिए भी अच्छा होता है. इसके अलावा, फराह ने अपनी डाइट पर ध्यान रखा और ट्रेडमिल की जगह सीढ़ियां चढ़ना चुना. उनकी नियमित मेहनत का नतीजा साफ दिखा.
