शूटिंग के दौरान घायल हुए इमरान हाशमी, फिर भी शुरू कर दी 'आवारापन 2' की शूटिंग

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं. अभी वह अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'तस्करी' को लेकर सनसनी बने हुए थे. इसी बीच एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा कि अपकमिंग सीक्वल ‘आवारापन 2’ की शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी बुरी तरह से घायल हो गए.

पेट पर पट्टी बांधे दिखा एक्टर

इमरान हाशमी की पेट में गंभीर चोट आईं, जिससे उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करते हुए इमरान के पेट का टिशू फट गया था. फैंस के लिए चिंता की बात थी, लेकिन अब राहत की खबर है कि एक्टर अब पूरी तरह ठीक हैं. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आई है जिसमें इमरान हाशमी अपने पेट पर पट्टी बांधे हुए दिख रहे हैं. यह तस्वीर किसी अस्पताल की लग रही है.

शूटिंग सेट हुई इमरान हाशमी की वापसी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान हाशमी ने राजस्थान में ‘आवारापन 2’ की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है. हालांकि, उन्हें डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में रखा गया है और फिलहाल एक्शन मूवमेंट्स पर मनाही है. फिल्म का शेड्यूल भी रिवाइज कर दिया गया है, और उनके एक्शन सीन अब बाद में शूट किए जाएंगे. फिलहाल, अन्य सीन शूट किए जा रहे हैं.

आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि इमरान किसी शूटिंग सेट पर घायल हुए हैं. पहले भी वह कई बार हादसे का शिकार बन चुके हैं. इससे पहले वह तेलुगु फिल्म गुडाचारी-2 के सेट पर घायल हो गए थे. जहां उनके गले में गंभीर चोट लगी थी. इसके बावजूद उन्होंने शूटिंग जारी रखी थी.

अपकमिंग फिल्में और वेब सीरीज

अब एक्टर के अपमकिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो, उनकी आने वाली फिल्म ‘आवारापन 2’ मोस्ट अवेटेड सीक्वल है, जो 2007 की हिट फिल्म आवारापन सीक्वल है. इस फिल्म दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा वह नेटफ्लिक्स की फिल्म तस्करी, सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तेलुगु फिल्म जी-2 और गनमास्टर में दिखाई देंगे.