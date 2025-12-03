एक्सप्लोरर
Year Ender 2025: सीक्वल्स का साल रहा 2025, रिलीज हुईं 'वॉर 2' समेत ये फिल्में, जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Bollywood Sequel Films Released In 2025: साल 2025 में 'रेड 2', 'वॉर 2', 'बागी 4' से लेकर 'मस्ती 4' तक जैसी कई बॉलीवुड की सीक्वल फिल्में रिलीज हुईं. जानें बॉक्स ऑफिस पर किसने कितना कलेक्शन किया.
साल 2025 एंटरटेनमेंट लवर्स के लिए बहुत स्पेशल रहा. इस साल बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड सीक्वल फिल्में थिएटर्स में रिलीज हुईं. 'रेड 2', वॉर 2, 'बागी 4' से लेकर 'मस्ती 4' तक ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी. इनमें से कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे. वहीं कुछ सीक्वल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गईं. यहां हम आपको 2025 में रिलीज हुई सीक्वल फिल्मों के नाम और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हैं.
रेड 2
- अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी.
- 1 मई को रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही.
- 'रेड 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 173.44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
केसरी- चैप्टर 2
- अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी- चैप्टर 2' साल 2019 की फिल्म केसरी का सीक्वल है.
- फिल्म में अनन्या पांडे और आर माधवन भी अहम भूमिका अदा करते नजर आए थे.
- 'केसरी- चैप्टर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 92.74 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
बागी 4
- टाइगर श्रॉफ की एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'बागी 4' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.
- फिल्म ने बॉक्स ऑफिस 53.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- इस फिल्म में सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी अहम रोल में हैं.
मस्ती 4
- 'मस्ती 4' भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई है.
- आफताब शिवदासानी, विवेक ओबेरॉय और रितेश देशमुख लीड रोल में हैं.
- 'मस्ती 4' ने बॉक्स ऑफिस पर 14.66 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है.
हाउसफुल 5
- कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'हाउसफुल 5' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा रहा.
- अक्षय कुमार की इस मल्टी स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 183.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
दे दे प्यार दे 2
- अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' दर्शकों को खूब पसंद आई.
- फिल्म में रकुलप्रीत सिंह, आर माधवन और मीजान जाफरी जैसे सितारे भी नजर आए.
- 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 72 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया.
वॉर 2
- 'वॉर 2' इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक था लेकिन रिलीज के बाद ये फ्लॉप साबित हुई.
- ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 236.55 करोड़ रुपए ही कमा पाई.
जॉली एलएलबी 3
- अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' कॉमेडी-कोर्टरूम ड्रामा है.
- 19 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने 117.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
सितारे जमीन पर
- 'सितारे जमीन पर' आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर का सीक्वल है.
- 20 जून को रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 167.46 करोड़ रुपए कमाए थे.
सन ऑफ सरदार 2
- 1 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' ने महज 47.03 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- फिल्म में मृणाल ठाकुर और रवि किशन भी अहम रोल में दिखाई दिए थे.
धड़क 2
- सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'धड़क 2' साल 2018 की फिल्म धड़क का सीक्वल है.
- 1 अगस्त को रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 23.42 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी.
मेट्रो इन दिनों
- अनुराग बसु की म्यूजिकल-रोमांटिक फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' 4 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी.
- फिल्म में अली फजल, सारा अली खान, फातिमा सना शेख और आदित्य रॉय कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे.
