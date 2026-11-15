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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाया 246 परसेंट प्रॉफिट, बनी 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाया 246 परसेंट प्रॉफिट, बनी 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म

'दृश्यम 3' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब फिल्म का बॉक्स ऑफिस रन खत्म होने के अंतिम चरण पर है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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अजय देवगन की 'दृश्यम 3' को फैंस ने खूब प्यार दिया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की. अब फिल्म का बॉक्स ऑफिस रन खत्म होने की कगार पर है. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई है और अजय देवगन के करियर की बिगेस्ट ग्लोबल ग्रॉसर साबित हुई. अब फिल्म वर्ल्डवाइड बॉलीवुड की ऑल टाइम 15वीं हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के तौर पर अपनी जर्नी पूरी करने जा रही है.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने नेट 380.88 करोड़ की कमाई की. वहीं ग्रॉस 449.49 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म का बजट 110 करोड़ था. फिल्म को 270.88 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. वहीं 246.25 परसेंट का प्रॉफिट हुआ. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 144.89 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 595.38 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.

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फिल्म को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म में अजय देवगन, तब्बू, श्रेया सरन, जयदीप अहलावत, इशिता दत्ता जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म ने अपना ओवरसीज रन पूरा कर लिया है. हालांकि, भारत में फिल्म अभी भी कुछ स्क्रीन्स पर कमाई कर रही है.

फिल्म ने बनाया ये रिकॉर्ड

44वें दिन फिल्म 17 लाख रुपये की कमाई की. पिछले दिन के मुकाबले लगभग 40 परसेंट की ग्रोथ है. शुक्रवार को फिल्म ने 12 लाख रुपये कमाए थे. फिल्म दुनिया भर में 595.38 करोड़ रुपये की कमाई के साथ ग्लोबली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 15वीं बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

ये भी पढ़ें- सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें वायरल करने के आरोप में गिरफ्तारी, लेकिन आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

इन 3 माइलस्टोन से चूकी फिल्म
हालांकि, शानदार कमाई के बावजूद फिल्म 3 माइलस्टोन से चूक गई. पहला फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ क्लब में एंट्री नहीं कर पाई. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 380.88 करोड़ कमाए. दूसरा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 144.89 करोड़ कमाए और 150 करोड़ क्लब में एंट्री नहीं कर पाई. वहीं फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ क्लब में एंट्री से भी चूक गई. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 595.38 करोड़ कमाए. खैर इसके बावजूद फिल्म ब्लॉकबस्ट हिट हुई है. फैंस ने फिल्म की स्टोरीलाइन को काफी पसंद किया.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:56 PM (IST)
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