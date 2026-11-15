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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना

काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना

गणेश आचार्य ने वाराणसी के नमो घाट पर अपनी फिल्म ‘गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट’ का महादेव की भक्ति से भरा गाना ‘बम बम’ लॉन्च किया. इस गाने को जुनैद कुमार और कल्याण वसंत ने अपनी आवाज दी है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 01:17 PM (IST)
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जी म्यूजिक के इस भक्ति गीत में जुनैद कुमार और कल्याण वसंत ने अपनी आवाज दी है. वाराणसी में गंगा किनारे इस गीत को बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया, जहां संगीत, सिनेमा और भक्ति का खास मेल देखने को मिला. महादेव की नगरी वाराणसी में उस समय भक्ति और संगीत का एक खास माहौल देखने को मिला, जब मशहूर कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर  गणेश आचार्य ने अपनी आने वाली  फिल्म ‘गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट’ का दमदार भक्ति गीत ‘बम बम’ प्रतिष्ठित नमो घाट पर लॉन्च किया.

मां गंगा के भव्य तट पर हुए इस खास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्त, स्थानीय निवासी और वाराणसी घूमने आए लोग शामिल हुए. इस मौके पर भक्ति संगीत और एक भव्य सार्वजनिक उत्सव का खूबसूरत संगम देखने को मिला. इस मौके पर भक्ति संगीत और एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का खूबसूरत मेल देखने को मिला.

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काशी में गाना लॉन्च करने पर क्या बोले गणेश आचार्य?

काशी में इस गीत को लॉन्च करने के खास एक्सपीरियंस  के बारे में बात करते हुए गणेश आचार्य ने कहा, 'भगवान शिव की पवित्र नगरी काशी आकर, छठ पूजा के शुभ अवसर पर अपनी फिल्म का सबसे बड़ा गाना, जो शिवजी को अर्पित है, लॉन्च करने से ज्यादा खास और क्या हो सकता है! ‘बम बम’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और मेरे परिवार की आस्था की भावना है. वाराणसी हमेशा से मेरे करियर का एक खास हिस्सा रहा है. मैंने यहां सबसे पहले अभिषेक बच्चन की फिल्म ‘बस इतना सा ख्वाब है’ के गाने ‘रामजी’ की शूटिंग की थी. इसके बाद रणबीर कपूर की ‘ब्रह्मास्त्र’ समेत कई प्रोजेक्ट्स के लिए यहां वापस आया. महादेव को समर्पित गीत के साथ एक बार फिर काशी लौटना मेरे लिए इस पल को और भी खास बना देता है.'

जुनैद कुमार और कल्याण वसंत ने दी आवाज

जुनैद कुमार और कल्याण वसंत की दमदार आवाज़ से सजे ‘बम बम’ को जुनैद कुमार ने कंपोज किया है, जबकि इसके बोल गणेश आचार्य ने लिखे हैं. जोशीले संगीत और भक्ति भाव से भरपूर यह गीत महादेव की आराधना को एक नए और अलग संगीत अंदाज में पेश करता है. साथ ही, यह फिल्म के संगीत को एक अलग पहचान भी देता है.

11 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

V2S प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट द्वारा पेश  ‘गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट’ की मेकर  सौंदर्या आचार्य हैं, जबकि फिल्म की कहानी, लेखन और निर्देशन गणेश आचार्य ने किया है. फिल्म की पटकथा और संवाद दिगांगना सूर्यवंशी और गणेश आचार्य ने लिखे हैं. इसका संगीत ज़ी म्यूजिक कंपनी द्वारा पेश  किया गया है. संगीत, डांस और सिनेमा के जरिए एक कलाकार के सफर को दर्शाती यह फिल्म 11 दिसंबर 2026 को थिएटर  में रिलीज होने के लिए तैयार है. ‘बम बम’ गाना अब ज़ी म्यूजिक कंपनी के माध्यम से सभी प्रमुख म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Ganesh Acharya
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