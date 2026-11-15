कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे लवेबल और क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं. कपल इन दिनों अपनी जिंदगी के खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. दोनों मिलकर अपने बेटे विहान की परवरिश कर रहे हैं.

इसके अलावा, जहां विक्की एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं, वहीं कैटरीना मां बनने के बाद की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' को भी संभाल रही हैं. ऐसे में कैटरीना के लिए एक्टिंग, बिजनेस, शादी और मां की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं है. अब उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है. साथ ही बताया है कि इस सफर में उनके पति विक्की कौशल किस तरह उनका साथ देते हैं. चलिए जानते हैं, कैटरीना ने क्या कहा.

विक्की कौशल को बताया अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम

कैटरीना कैफ हाल ही में सीएनबीसी-टीवी18 के शो 'यंग टर्क्स रीलोडेड' में नायका की अद्वैता नायर के साथ पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' को संभालने और काम के साथ परिवार को समय देने के बारे में बात की. कैटरीना ने बताया कि वो अपने काम में इतनी बिजी रहती हैं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता. हालांकि, उनके पति विक्की कौशल इस बात का पूरा हिसाब रखते हैं.

कैटरीना कैफ ने क्या कहा?

कैटरीना ने कहा, 'ब्रांड के साथ हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है. आप काम के घंटों का हिसाब नहीं रख सकते. मेरा मतलब है कि एक इंसान है जो काम के घंटों का हिसाब रखता है और वो मेरे पति हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'वो कहते हैं कि अब फोन रख दो! लेकिन जब आपका काम आपका जुनून बन जाता है, तो आप घंटों की गिनती नहीं करते. आप घड़ी नहीं देखते. कई बार ऐसा होता है कि हम रविवार को भी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं. हम दोनों ही अभी मां बनने के इस नए सफर में हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार और रविवार को भी काम को लेकर बातचीत होती रहती है.'

शादी, मां और बिजनेस के बीच कैसे तालमेल बिठाती हैं कैटरीना?

कैटरीना ने आगे बताया कि एक एक्ट्रेस, बिजनेसवुमन, पत्नी और मां की जिम्मेदारियां एक साथ निभाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि वो खुद को इन सभी चीजों के बीच संतुलन बनाने के लिए समय देना चाहती हैं. साथ ही उनका मानना है कि अगर कभी चीजें ठीक से संभाल न पाएं, तो खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए.

एक्ट्रेस ने कहा, 'आप एक एक्ट्रेस हैं, बिजनेसवुमन हैं, पत्नी हैं और मां भी हैं. मैं खुद को समय और मौका देना चाहती हूं, ताकि ये समझ सकूं कि इन सभी चीजों के बीच संतुलन कैसे बनाना है. अगर कभी आप सब कुछ ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो खुद के साथ नरमी बरतना भी जरूरी है. कई बार दिन के आखिर में आप काफी थक जाते हैं और तनाव महसूस करते हैं. लेकिन मुझे कहना होगा कि मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं. वो मेरी घबराहट के बीच शांति की तरह हैं. अब तक का ये सफर बहुत अच्छा रहा है.'

ऐसे शुरू हुई थी कैटरीना-विक्की की लव स्टोरी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. साल 2018 में 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड में कैटरीना ने करण जौहर से कहा था कि उन्हें लगता है कि वो और विक्की साथ में अच्छे लगेंगे. जब करण ने विक्की को ये बात बताई, तो वो सोफे पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगे थे.

दोनों की पहली मुलाकात 2019 में एक अवॉर्ड शो के दौरान हुई थी. इसके बाद करण जौहर की एक पार्टी में भी उनकी मुलाकात हुई. धीरे-धीरे दोनों करीब आए और उन्होंने अपने रिश्ते को काफी समय तक प्राइवेट रखा. हालांकि, इस दौरान दोनों को कई बार साथ देखा गया. कोरोना महामारी के दौरान भी सोशल मीडिया पर उनकी नजदीकियों की चर्चा होती रही.

आखिरकार दिसंबर 2021 में कैटरीना और विक्की ने राजस्थान के सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में शादी कर ली. इस शादी में सिर्फ उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. नवंबर 2025 में दोनों अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने. उन्होंने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा. विक्की-कैटरीना ने हाल ही में अपने बेटे का चेहरा रिवील किया है.

कैटरीना और विक्की के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में नजर आई थीं. वहीं, विक्की कौशल पिछले साल फिल्म 'छावा' में दिखाई दिए थे. अब उनके पास 'लव एंड वॉर' और 'महावतार' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं.