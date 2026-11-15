ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं'

कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं'

कैटरीना कैफ इन दिनों मां बनने के साथ अपने काम और बिजनेस की जिम्मेदारियां भी संभाल रही हैं. अब उन्होंने बताया है कि इस सफर में पति विक्की कौशल किस तरह उनका साथ देते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बॉलीवुड के सबसे लवेबल और क्यूट कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते हैं. कपल इन दिनों अपनी जिंदगी के खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रहे हैं. दोनों मिलकर अपने बेटे विहान की परवरिश कर रहे हैं.

इसके अलावा, जहां विक्की एक के बाद एक फिल्मों में नजर आ रहे हैं, वहीं कैटरीना मां बनने के बाद की जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' को भी संभाल रही हैं. ऐसे में कैटरीना के लिए एक्टिंग, बिजनेस, शादी और मां की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं है. अब उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है. साथ ही बताया है कि इस सफर में उनके पति विक्की कौशल किस तरह उनका साथ देते हैं. चलिए जानते हैं, कैटरीना ने क्या कहा.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाया 246 परसेंट प्रॉफिट, बनी 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म
'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाया 246 परसेंट प्रॉफिट, बनी 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म
बॉलीवुड
12वीं के एग्जाम की वजह से रुकी थी माधुरी की पहली फिल्म की शूटिंग, अशोक सराफ ने सुनाया किस्सा
12वीं के एग्जाम की वजह से रुकी थी माधुरी की पहली फिल्म की शूटिंग, अशोक सराफ ने सुनाया किस्सा

विक्की कौशल को बताया अपना सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम

कैटरीना कैफ हाल ही में सीएनबीसी-टीवी18 के शो 'यंग टर्क्स रीलोडेड' में नायका की अद्वैता नायर के साथ पहुंची थीं. यहां उन्होंने अपने ब्यूटी ब्रांड 'के ब्यूटी' को संभालने और काम के साथ परिवार को समय देने के बारे में बात की. कैटरीना ने बताया कि वो अपने काम में इतनी बिजी रहती हैं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता. हालांकि, उनके पति विक्की कौशल इस बात का पूरा हिसाब रखते हैं. 

कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं

कैटरीना कैफ ने क्या कहा?

कैटरीना ने कहा, 'ब्रांड के साथ हमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है. आप काम के घंटों का हिसाब नहीं रख सकते. मेरा मतलब है कि एक इंसान है जो काम के घंटों का हिसाब रखता है और वो मेरे पति हैं.' 

कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं

उन्होंने आगे कहा, 'वो कहते हैं कि अब फोन रख दो! लेकिन जब आपका काम आपका जुनून बन जाता है, तो आप घंटों की गिनती नहीं करते. आप घड़ी नहीं देखते. कई बार ऐसा होता है कि हम रविवार को भी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं. हम दोनों ही अभी मां बनने के इस नए सफर में हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिवार और रविवार को भी काम को लेकर बातचीत होती रहती है.'

शादी, मां और बिजनेस के बीच कैसे तालमेल बिठाती हैं कैटरीना?

कैटरीना ने आगे बताया कि एक एक्ट्रेस, बिजनेसवुमन, पत्नी और मां की जिम्मेदारियां एक साथ निभाना आसान नहीं है. उन्होंने कहा कि वो खुद को इन सभी चीजों के बीच संतुलन बनाने के लिए समय देना चाहती हैं. साथ ही उनका मानना है कि अगर कभी चीजें ठीक से संभाल न पाएं, तो खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए. 

कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं

एक्ट्रेस ने कहा, 'आप एक एक्ट्रेस हैं, बिजनेसवुमन हैं, पत्नी हैं और मां भी हैं. मैं खुद को समय और मौका देना चाहती हूं, ताकि ये समझ सकूं कि इन सभी चीजों के बीच संतुलन कैसे बनाना है. अगर कभी आप सब कुछ ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो खुद के साथ नरमी बरतना भी जरूरी है. कई बार दिन के आखिर में आप काफी थक जाते हैं और तनाव महसूस करते हैं. लेकिन मुझे कहना होगा कि मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं. वो मेरी घबराहट के बीच शांति की तरह हैं. अब तक का ये सफर बहुत अच्छा रहा है.'

ऐसे शुरू हुई थी कैटरीना-विक्की की लव स्टोरी

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. साल 2018 में 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड में कैटरीना ने करण जौहर से कहा था कि उन्हें लगता है कि वो और विक्की साथ में अच्छे लगेंगे. जब करण ने विक्की को ये बात बताई, तो वो सोफे पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगे थे.

दोनों की पहली मुलाकात 2019 में एक अवॉर्ड शो के दौरान हुई थी. इसके बाद करण जौहर की एक पार्टी में भी उनकी मुलाकात हुई. धीरे-धीरे दोनों करीब आए और उन्होंने अपने रिश्ते को काफी समय तक प्राइवेट रखा. हालांकि, इस दौरान दोनों को कई बार साथ देखा गया. कोरोना महामारी के दौरान भी सोशल मीडिया पर उनकी नजदीकियों की चर्चा होती रही. 

कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं

आखिरकार दिसंबर 2021 में कैटरीना और विक्की ने राजस्थान के सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में शादी कर ली. इस शादी में सिर्फ उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. नवंबर 2025 में दोनों अपने पहले बच्चे के माता-पिता बने. उन्होंने अपने बेटे का नाम विहान कौशल रखा. विक्की-कैटरीना ने हाल ही में अपने बेटे का चेहरा रिवील किया है. 

कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल को बताया अपना 'सुकून', बोलीं- 'घबराहट के बीच वो मेरी शांति हैं

कैटरीना और विक्की के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो कैटरीना कैफ आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'मेरी क्रिसमस' में नजर आई थीं. वहीं, विक्की कौशल पिछले साल फिल्म 'छावा' में दिखाई दिए थे. अब उनके पास 'लव एंड वॉर' और 'महावतार' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Katrina Kaif
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
काशी के नमो घाट पर गूंजा ‘बम बम’, गणेश आचार्य ने लॉन्च किया महादेव को समर्पित गाना
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाया 246 परसेंट प्रॉफिट, बनी 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म
'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर कमाया 246 परसेंट प्रॉफिट, बनी 15वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म
बॉलीवुड
12वीं के एग्जाम की वजह से रुकी थी माधुरी की पहली फिल्म की शूटिंग, अशोक सराफ ने सुनाया किस्सा
12वीं के एग्जाम की वजह से रुकी थी माधुरी की पहली फिल्म की शूटिंग, अशोक सराफ ने सुनाया किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
महाराष्ट्र
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया
भारत ने अंडर-19 एशिया कप में लहराया परचम, वैभव सूर्यवंशी की आई प्रतिक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
एग्रीकल्चर
Ginger MSP: प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget