जब यामी गौतम ने प्रेग्नेंसी में की शूटिंग, मां बनने के बाद काम पर जाने को लेकर एक्ट्रेस ने किया रिेएक्ट
यामी गौतम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलती हैं. अब उन्होंने उस वक्त को याद किया जब वो प्रेग्नेंसी में शूटिंग कर रही थीं.
एक्ट्रेस यामी गौतम ने फिल्ममेकर आदित्य धर से शादी की है. उनकी शादी हिमाचल प्रदेश में 4 जून 2021 में हुई थी. 2024 में वो मां बनीं. उन्होंने बेटे वेदविद को जन्म दिया. एक्ट्रेस बेटे की परवरिश के साथ-साथ अपने काम पर भी फोकस कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने उस वक्त को याद किया है जब वो प्रेग्नेंसी में शूट कर रही थीं.
मदरहुड और काम को लेकर यामी गौतम ने किया रिएक्ट
ह्यूमन ऑफ बॉम्बे से बातचीत में मदरहुड और काम में बैलेंस बनाने को लेकर यामी ने कहा, 'गिल्ट सिर्फ शब्द नहीं है. इमोशन है. इस इमोशन को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है.'
यामी ने कहा कि उस वक्त मेरी मां ने सलाह दी थी. उन्होंने कहा था कि ये गिल्ट फील मत करो. मैं यहां तुम्हारी मां के तौर पर हूं और हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी. अगर काम करना आपको पसंद है तो आप पूरी जिंदगी काम कर सकती हो. आप इससे सेल्फिश नहीं होगी.
यामी ने मां ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि मां बनने का मतलब अपने सपनों को छोड़ देना नहीं होता है. उनकी मां ने कहा था, 'ये जिंदगी है. ये भगवान का तरीका है आपको ईनाम देने का. आपका बच्चे भगवान का आशीर्वाद है.'
View this post on Instagram
प्रेग्नेंसी में जब यामी गौतम ने की शूटिंग
प्रेग्नेंसी में काम करने को लेकर उन्होंने कहा, 'जब मैं आर्टिकल 370 की शूटिंग कर रही थी तब मैं प्रेग्नेंट थी. तो आप सोच सकते हैं कि मैं उस वक्त कितनी नर्वस रही होंगी. मैं मां बनने के बाद अपनी मां की वजह से काम कर पाई क्योंकि मेरी मां उस वक्त मेरे पास थी. आपके पास कितने भी लोगों की मदद हो लेकिन आपको कोई अपना चाहिए होता है. जिस पर दिल से विश्वास कर सको. मां का पास होना इमोशनल सेफ्टी देता है.'
वर्क फ्रंट पर यामी गौतम को पिछली बार फिल्म हक में देखा गया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL