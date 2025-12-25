प्यार में होने के बावजूद आशा पारेख ने क्यों नहीं की थी शादी? ऐसी रही है लव स्टोरी

दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को कटी पतंग, चिराग, तीसरी मंजिल, लव इन टोक्यो जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है. आशा पारेख प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में रही हैं. आशा ने कभी शादी नहीं की. शादी न करने के फैसले के बारे में उन्होंने बात भी की थी.

आशा पारेख ने क्यों नहीं की शादी?

उन्होंने एक मैग्जीन से बातचीत में कहा था, 'शादी रेनबो और तितलियों के बारे में नहीं है. कभी कभी आपको अपने पार्टनर जिद माननी पड़ती है. ये दोनों तरफ से होता है. शादी न करने को लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है. मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है. जब मैं उन लड़कों से मिलीं जिनसे मेरी मां ने मुझे मिलवाया था. तो शादी के पूरे आईडिया से ही मेरा मन खट्टा हो गया था. वो बहुत नखरे वाले थे. उन्हें मुझे ज्यादा समय तैयार होने में लगता था. उनका खुद से प्यार करना मुझे बुरा लगता था. मुझे पता है कि ये अजीब है, लेकिन मुझे ये चीजें परेशान करती थीं. मेरे हीरो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना का भी एक किस्सा है, जब बाहर शूट पर उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें बहुत डांटा क्योंकि वो रात में बाहर घूम रहे थे.'

नासिर हुसैन के प्यार में थीं आशा पारेख

बता दें कि आशा पारेख नासिर हुसैन के प्यार में थीं. नासिर हुसैन संग शादी क्यों नहीं हुई, इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था, 'मैं कभी भी घर तोड़ने वाली नहीं थी. मेरे और नासिर साहब की फैमिली के बीच कभी भी गलत इरादे नहीं थे. मैं नासिर साहब की बेटी नुसरत और पोते इमरान को बुक लॉन्च में देख बहुत खुश हुईं. मुझे लगा कि मैंने किसी को दुख पहुंचाए बिना अपनी जिंदगी अच्छे से जी.'