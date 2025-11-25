हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी क्यों रुकी? ये पांच मुख्य वजहें जान लें

Palash Muchhal Smriti Mandhana wedding: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन अब ये शादी स्थगित कर दी गई. जानिए क्या रही इसके पीछे की वजह....

By : सखी चौधरी | Updated at : 25 Nov 2025 06:07 PM (IST)
Preferred Sources

पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी. लेकिन हल्दी-मेहंदी का फंक्शन होने के बाद कपल की को शादी स्थगित करना पड़ा. जिसके बाद से दोनों लगातार चर्चा में बने हुए है. दरअसल शादी के दिन ही क्रिकेटर के पापा बीमार हुए थे. इसकी वजह से सात फेरों के कुछ घंटे पहले ही कपल ने शादी रोकने का फैसला किया था. हालांकि इसके अलावा भी इस शादी के टलने की कई हैरान कर देने वाली वजहें आ रही हैं. आपको बताते हैं कि अब तक क्या-क्या हुआ है और क्यों स्मृति-पलाश ने ऐसा फैसला लिया.

1. स्मृति मंधाना के पापा को हार्ट अटैक - संगीतकार पलाश मुच्छल और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना 23 नवंबर को लव मैरिज करने जा रहे थे. दोनों की शादी महाराष्ट्र के सांगली में धूमधाम से होने वाली थी. लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा. इसके बाद पलाश और मुच्छल ने अपनी शादी को स्थगित करने का फैसला लिया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palak Muchhal (@palakmuchhal3)

2. पलाश मुच्छल हुए एडमिट - पलाश मुच्छल की मां ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से की गई बातचीत में बताया, ' शादी टलने के बाद वो बहुत रोया था. रोते रोते उसकी तबीयत खराब हो गई. 4 घंटे वो अस्पताल में रहा था. उसे IV ड्रिप चढ़ी. ECG हुआ और दूसरे टेस्ट हुए. सब नॉर्मल था, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा था. फिलहाल वो पहले से बेहतर है.’

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palaash Muchhal (@palash_muchhal)

3. पलाश ने शादी रोकने का फैसला किया था - पलाश की मां ने ये भी खुलासा किया था कि शादी रोकने का फैसला सबसे पहले पलाश ने ही लिया था. उन्होंने कहा, 'पलाश की स्मृति के पापा से ज्यादा अटैचमेंट है. वो उनके बहुत क्लोज हैं. जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो स्मृति से पहेल पलाश ने निर्णय लिया कि उसको अभी फेरे नहीं करने जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते.'


4. पलक ने शेयर की थी पोस्ट - बता दें कि पलाश और स्मृति की शादी टलने पर मचे बवाल के बीच पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में उन्होंने शादी रूकने की वजह बताई थी. उन्होंने लिखा, ‘स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से इस सादी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया. इस मुश्किल वक्त में आप प्लीज हमारी फैमिली को प्राइवेसी दें..’


5. स्मृति ने फोटो डिलीट की, 'धोखेबाजी' का एंगल आया सामने - इन सभी के अलावा ये बातें भी सामने आ रही है कि पलाश मुच्छल क्रिकेटर स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे. ये विवाद तब शुरू हुआ जब एक इंस्टाग्राम यूजर मैरी डी कोस्टा ने पलाश के साथ चैट के स्क्रीनशॉर्ट शेयर किए हैं. इसमें पलाश उनसे स्विमिंग पर साथ चलने की बात करते दिखे. ये चैट सामने आने के बाद यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि स्मृति ने इसलिए ही पलाश से अपना रिश्ता तोड़ लिया है. वहीं स्मृति ने भी अपने इंस्टाग्राम से पलाश संग सगाई और हल्दी-मेहंदी की तस्वीरों को डिलीट कर दिया है. अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पलाश और स्मृति ही क्लियर बता सकते हैं. लेकिन अभी तक पलाश और स्मृति ने इसपर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

ये भी पढ़ें- 

क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 25 Nov 2025 05:56 PM (IST)
