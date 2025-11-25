क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!

इंडियन वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल शादी के बंधन में बंधने वाले थे. शादी के फंक्शन भी शुरू हो गए थे. हल्दी सेरेमनी हो गई थी और उसके बाद संगीत सेरेमनी भी हो गई थी. ये कपल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाला था मगर एक दिन पहले स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया था. शादी पोस्टपोन होने के बाद लोग इस वजह से चौंक रहे हैं क्योंकि स्मृति ने शादी के सारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिए हैं. जिसके बाद से चीटिंग के रूमर्स आ रहे हैं.

स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना को हार्ट अटैक के लक्षण दिखने के बाद सर्वहित हॉस्पिटल ले जाया गया. एक दिन बाद, मंगेतर पलाश को भी अचानक सेहत में दिक्कत की खबर के बाद सांगली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. एक चीज ने लोगों का ध्यान जहां सबसे ज्यादा खींचा है वो है स्मृति ने चुपचाप शादी से जुड़े अपने सभी इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिए, जिसमें उनकी सगाई की अनाउंसमेंट और प्रपोजल वीडियो भी शामिल था. इस टाइमिंग से तुरंत ऑनलाइन अटकलें लगने लगीं.

स्मृति को धोखा दे रहे थे पलाश?

इन सभी के बीच कंट्रोवर्सी वहां उठी है जब एक इंस्टाग्राम यूजर मैरी डी कोस्टा ने पलाश के साथ चैट के स्क्रीनशॉर्ट शेयर किए हैं. उन्होंने कहा है कि ये चैट उनकी पलाश के साथ है. जिस अकाउंट से स्क्रीनशॉर्ट शेयर हुए हैं उसे डिएक्टिवेट कर दिया गया है लेकिन ये स्क्रीनशॉर्ट अभी भी वायरल हो रहे हैं.

मई 2025 के मैसेज में पलाश को मैरी से स्विमिंग के लिए चलने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है. जब वह उसके रिलेशनशिप स्टेटस या उसे प्यार है या नहीं, ये जानने की कोशिश करती है, तो पलाश सवालों को टाल देता है. साफ जवाब देने के बजाय वह उसे मिलने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है.

पलक ने शेयर किया था पोस्ट

पलाश की बहन पलक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके शादी पोस्टपोन होने की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था- 'स्मृति के पिता की तबीयत की वजह से स्मृति और पलाश की शादी को रोका जा रहा है. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेंसिटिव समय में परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें' बता दें पलाश और स्मृति दोनों में से किसी ने शादी को लेकर कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है.

