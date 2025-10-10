इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पिछले दिनों काफी वक्त तक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे थे. नताशा से तलाक के बाद हार्दिक का नाम जैस्मिन वालिया से जुड़ा था लेकिन अब उन्हें लेकर एक नई चर्चा सामने आ रही है. अब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का नाम एक्ट्रेस और फिटनेस मॉडल माहिका शर्मा के साथ जुड़ रहा है. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर काफी बातें हो रही हैं. हार्दिक पांड्या के साथ जिन माहिका शर्मा का नाम जुड़ रहा है आखिर वो हैं कौन, आपको बताते हैं.

दिल्ली की रहने वाली हैं माहिका शर्मा

माहिका शर्मा की बात करें तो वो 24 साल की एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं. इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने खुद को फैशन एंड फिटनेस कंटेंट क्रिएटर लिखा है और वो इसे लेकर काफी कंटेंट भी अपने फैन्स के साथ शेयर करती हैं. दिल्ली के नेवी चिल्ड्रेन स्कूल से शुरुआती पढ़ाई के बाद माहिका ने इकॉनमिक्स और फाइनेंस में अपनी पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद माहिका ने कुछ कंपनीज में इंटर्न के तौर पर काम भी किया और इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग की तरफ अपना रुख किया था.

View this post on Instagram A post shared by ♡ mahieka!!!! ♡ (@mahiekasharma)

इस फिल्म में दिखा चुकी हैं एक्टिंग का हुनर

माहिका रैपर रागा के म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुकी हैं तो वहीं ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर ऑरलेंडो वॉन आइन्सिडेल की फिल्म ‘इनटू द डस्क’ में भी काम कर चुकी हैं. माहिका शर्मा साल 2019 में फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में विवेक ओबेरॉय के साथ दिखाई दी थीं.

मॉडलिंग की दुनिया में भी फेमस हैं माहिका

माहिका के करियर की बात करें तो वो मॉडलिंग में भी खासी सक्रिय हैं और कई बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंपवॉक कर चुकी हैं. साल 2024 में माहिका ने इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर का अवॉर्ड भी अपने नाम किया था. इसके अलावा माहिका लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट होल्डर होने के साथ ही सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं.

View this post on Instagram A post shared by ♡ mahieka!!!! ♡ (@mahiekasharma)

कैसे शुरू हुई हार्दिक-माहिका के अफेयर की चर्चा?

हार्दिक संग अफेयर की चर्चा का भी दिलचस्प कारण है. दरअसल माहिका की एक वीडियो में पीछे हार्दिक पांड्या दिख रहे हैं और उनकी उंगली में 23 नंबर दिख रहा है जोकि हार्दिक की जर्सी का भी नंबर है. इसी के बाद से ही फैन्स दोनों के रिलेशनशिप को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. इसके अलावा कपल बीती रात एकसाथ एयरपोर्ट पर भी स्पॉट हुआ था.

